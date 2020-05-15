Ben Davies'in Spurs Formasıyla En İyi Anları 2014'te Swansea'den Spurs'e katılan Ben Davies İngiliz kulübün sol bek pozisyonuna önemli katkı yaptı. Galler'li oyuncunun Tottenham Hotspur formasıyla en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik.

2014'te Swansea'den Spurs'e katılan Ben Davies İngiliz kulübün sol bek pozisyonuna önemli katkı yaptı. Galler'li oyuncunun Tottenham Hotspur formasıyla en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik. Kaynak: Dugout