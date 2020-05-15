Ben Davies'in Spurs Formasıyla En İyi Anları
2014'te Swansea'den Spurs'e katılan Ben Davies İngiliz kulübün sol bek pozisyonuna önemli katkı yaptı. Galler'li oyuncunun Tottenham Hotspur formasıyla en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:14
2014'te Swansea'den Spurs'e katılan Ben Davies İngiliz kulübün sol bek pozisyonuna önemli katkı yaptı. Galler'li oyuncunun Tottenham Hotspur formasıyla en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik.
Kaynak: Dugout