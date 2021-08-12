Bellona Kayseri Basketbol yeni sezon hazırlıklarına başladı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, yeni sezon hazırlıklarına Türk oyuncularla başladı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, yeni sezon hazırlıklarına Türk oyuncularla başladı.

Başantrenör Ayhan Avcı, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl çok fazla Türk oyuncu transferi yapmadıklarını, altyapıdan aldıkları 6-7 oyuncuları bulunduğunu belirtti.

4 yabancı oyuncunun da eylül ayında takıma katılacağını aktaran Avcı, bu sezon Avrupa Ligi'nde ön eleme maçları oynayacaklarını hatırlattı. Takımla ilgili değerlendirmelerde bulunan Avcı, şunları kaydetti:

"Açıkçası bu takımı EuroLeague için kurmadık. Ben yabancı oyuncularımızın kalitesine güveniyorum, Türk oyuncularımızdan da maksimum verim alacağımıza çok inanıyorum. EuroLeague olduğu için bir takviye oyuncu isteyeceğiz. Eğer yönetim de bu takviyeye onay verirse o zaman Avrupa kupasında daha eli yüzü düzgün bir takım oluruz diye düşünüyorum. Amacımız, Kayseri'yi en iyi şekilde temsil etmek. Bugüne kadar Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra, herhalde Avrupa kupalarında ülkemizi en iyi temsil eden takımız, bunu devam ettirmek istiyoruz. Seyircimiz de buna alışkın, inşallah seyircimiz de bizimle olur.

Şu an oyunculara fiziksel testler yapılıyor, çok fazla genç olduğu için bu testler çok önemli. 20-24 Eylül'de EuroLeague oynanacak, biz de ev sahibi olmayı talep ettik, şu an nerde olacağı belli değil. Gönlümüz bu salonda oynanmasından yana. Türkiye liginde de önümüze gerçekçi hedefler koyuyoruz 3-4 yıldır. 2016 yılında oynadığımız finallerin ardından mali sıkıntı yaşadık, 3-4 yıldır ancak toparlanıyoruz."

Sponsor arama çalışmaları sürüyor

Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey ise seyircili bir sezon geçirmek istediklerini belirtti.

Bozbey, antrenmanların 20 gün süreceğini aktararak, daha sonra 3-4 hazırlık maçı oynamayı planladıklarını ifade etti.

Sponsor konusunda da çalışmalar yaptıklarını anlatan Bozbey, Kayseri'deki iş insanlarının yanı sıra farklı şehirlerdeki iş dünyasından insanlardan da destek beklediklerini dile getirdi.

Bozbey, kentin iki takımı olduğunu vurgulayarak, "Sadece bir firma ya da belediye değil. Bu takım Kayseri'nin takımı. Önce buranın sahip çıkması gerekiyor. İki takım bulunduğu için şehirde ve diğer tarafın yükü çok olduğu için biz de sesimizi çıkaramıyoruz. Ancak bu takımın da paraya ihtiyacı var. Bu salonda yıllardır en üst kapasiteyle, rekor kırarak oynuyoruz." diye konuştu.

Oyunculardan Derin Yaya da öncelikle Avrupa Ligi ön elemesini geçip gruplara kalmak istediklerini dile getirdi.

Eylül ayında yabancı oyuncular da gelince takım olarak daha iyi çalışacaklarını ifade eden Yaya, "Umarım hedeflerimize ulaşırız, iyi bir sezon geçiririz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin