Bellona Kayseri Basketbol takımı sağlık kontrolünden geçirildi
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Bellona Kayseri Basketbol takımı sağlık kontrolünden geçirildi

Bellona Kayseri Basketbol takımı sağlık kontrolünden geçirildi
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un oyuncuları ve teknik ekibi sağlık kontrollerinden geçirildi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un oyuncuları ve teknik ekibi sağlık kontrollerinden geçirildi.

Basketbolcular Gizem Tüzün, Melike Tuğba Oral, Sevgi Toncuk, Derin Yaya, Helin Boybeyi ve Zeynep Öykü Kalbisağde ile başantrenör Ayhan Avcı, teknik ekipte yer alan Emin Süel, Uğur Özden ve Semih Tektaş, ???????Memorial Kayseri Hastanesinde sağlık kontrollerinden geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından basın mensuplarına açıklama yapan başantrenör Ayhan Avcı, zorlu bir sezonun kendilerini beklediğini ve sürpriz şekilde EuroLeague'de oynama şansını elde ettiklerini söyledi.

Bir ön eleme maçı oynayacaklarını hatırlatan Avcı, "Bizim için büyük şans. Geçen sene istediğimiz dereceyi elde edemedik ama kulübümüzün Avrupa'da tanınırlığını çok iyi kullandık. Bize böyle bir davet geldi ve bu çok önemli bir şey." dedi.

Avcı, rakiplerinin kolay olmadığını, heyecanlı bir ligin kendilerini beklediğini ifade ederek, taraftarların da takımı özlediğini dile getirdi.

Taraftarın desteğine bu sene daha fazla ihtiyaçları olduğunu belirten Avcı, yoğun ve hızlı bir program içinde olduklarını kaydetti.

Avcı, Avrupa'da da eski günleri anımsatacak bir ortam oluşturmak istediklerini vurgulayarak, "Benim burada 15'inci senem. İnşallah geçmiş zamanlarda yaşadığımız zirvedeki basketbola ve başarılara yaklaşırız ve plan dahilinde oralara geliriz." diye konuştu.

Melike Tuğba Oral ise 2 sezon sonra Kayseri'ye tekrar geldiği için mutlu olduğunu ve takım olarak ellerinden gelenin en iyisini yapmak için her zaman mücadele edeceklerini bildirdi.

Hedeflerinin sıralamada yukarılarda yer almak olduğunu anlatan Oral, savaşan, son topa kadar mücadele eden, kazanmak için elinden gelen her şeyi yapan bir takım olacaklarını inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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