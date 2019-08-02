Bellona Kayseri Basketbol, Gizem Sezer ile yeniden anlaştı

Kayseri Bellona Basketbol iç transferde Gizem Sezer ile yeniden anlaşma sağladı.

Kadınlar Süper Liginde mücadele edecek olan Bellona Kayseri Basketbol takımı 2019-2020 sezonu öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sezon Sarı-Kırmızılı formayı giyen başarılı oyuncu Gizem Sezer yeni sezonda da yoluna Bellona Kayseri Basketbol'da devam edecek.

2018-2019 sezonunda 26 maçta forma giyen Gizem Sezer, 78 sayı, 12 asist, 10 top çalma, 21 top kaybı ve 45 faul ile sezonu tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA