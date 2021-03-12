Belhanda, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takım arkadaşları ve teknik ekibe veda etti
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Belhanda, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takım arkadaşları ve teknik ekibe veda etti

12.03.2021 23:01 | Son Güncelleme: 12.03.2021 23:33

Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda takım arkadaşlarına sosyal medya hesabından veda etti. Faslı yıldız yaptığı paylaşımda, "Sizinlerin eşliğinde harika bir 4 sene geçirdim. Desteğiniz için teşekkürler. Hocam Fatih Terim'e teşekkürler. Takım arkadaşlarım, sizlere teşekkürler. Çalışanlara teşekkürler. Taraftarlara teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım" dedi. Fotoğrafta herkes gülerek poz verirken, teknik direktör Fatih Terim'in yüzünün gülmemesi dikkat çekti.

Galatasaray'da stat zemini sebebiyle yönetimi eleştirmesi sonrasında sözleşmesi feshedilen Belhanda, sosyal medyadan takım arkadaşlarına veda etti. Faslı yıldızın yaptığı paylaşımda fotoğraftaki herkesin yüzü gülerken, Fatih Terim'in gülmemesi dikkat çekti.

"SİZLERİ ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde eski takım arkadaşları ve teknik heyetle olan bir fotoğrafını paylaşan Faslı oyuncu, "Sizlerin eşliğinde harika bir 4 sene geçirdim. Desteğiniz için teşekkürler. Hocam Fatih Terim'e teşekkürler. Takım arkadaşlarım, sizlere teşekkürler. Çalışanlara teşekkürler. Taraftarlara teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım" dedi.

Belhanda, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takım arkadaşları ve teknik ekibe veda etti

FATİH TERİM'İN YÜZÜ GÜLMÜYOR

Takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaşan Belhanda'nın paylaştığı fotoğrafta bir tek Fatih Terim'in yüzünün gülmemesi dikkat çekti. Belhanda'ya her fırsatta sahip çıkan teknik patron Fatih Terim'in, resmi açıklamadan önce karardan haberdar olduğu, ancak buna onay vermediği gelen haberler arasında. Terim'in bu nedenle idmanda çok sinirli olduğu ve kimseyle konuşmadığı bildirilmişti.

Belhanda, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takım arkadaşları ve teknik ekibe veda etti
Belhanda, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takım arkadaşları ve teknik ekibe veda etti
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