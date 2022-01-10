Belhanda'nın Fenerbahçe'ye yaptığı hareket, Murat Sancak'ı da kızdırdı: Onu alın diye bağırdım - Haberler Spor
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Belhanda'nın Fenerbahçe'ye yaptığı hareket, Murat Sancak'ı da kızdırdı: Onu alın diye bağırdım

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'ye attığı golden sonra 'Ağlama' hareketi yapan Belhanda, Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı. Adana Demir Başkanı Murat Sancak, Belhanda'nın hareketinin yanlış olduğunu ifade etti. Sancak, "Maç bitmeden içeri alsınlar diye bağırdım, duymadılar. Belhanda değerli oyuncularımızdan. Görüşeceğiz" dedi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe maçından sonra çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Sancak, Türkiye'de en çok sevilen takımlardan biri olmak istediklerini, Belhanda'nın hareketinin yanlış olduğunu ifade etti.

İşte Murat Sancak'ın açıklamaları:

"Eski takımım, eskiden gönül verdiğim Fenerbahçe'yi yendik. Belhanda'nın bize gelmesinden dolayı, Fenerbahçe-Galatasaray çekişmesinden dolayı bu gibi sıkıntılar maalesef oluyor. Hiç gerek yoktu. Belhanda'yı maç bitmeden içeri alsınlar diye bağırdım ama duymadılar. Belhanda'yla görüşeceğiz. Bizim değerli oyuncularımızdan.

Belhanda'nın Fenerbahçe'ye yaptığı hareket, Murat Sancak'ı da kızdırdı: Onu alın diye bağırdım

Oyuncularımın alnından öpüyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Bütün Adanalılara, Adana'ya armağan ediyorum. İnşallah ileriki süreçte daha iyi olacağız.

Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun diyorum. Taraftarlar yönetimine sahip çıksın. Buradan bunu söylüyorum. Taraftarlar sakin olsun. Fenerbahçe büyük camia. Arada bir böyle aksaklıklar oluyor."

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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