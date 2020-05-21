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Galatasaraylı Belhanda'ya Araplardan sonra Real Betis ve Sevilla da talip oldu

Arap kulüplerinin transfer listesinde bulunan Galatasaray'ın Faslı yıldızı Youness Belhanda ile İspanya'nın köklü kulüpleri Real Betis ve Sevilla da ilgileniyor.

Galatasaraylı Belhanda'ya Araplardan sonra Real Betis ve Sevilla da talip oldu
21.05.2020 22:43 | Son Güncelleme: 21.05.2020 22:48

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Faslı futbolcu Youness Belhanda'nın talipleri artıyor.

Al Nasr ve Al İttihad'ın ısrarla istediği Belhanda'nın menajeri William D'Avila, bu Arap kulüplerinin yanı sıra İspanya'dan da teklifler olduğunu açıkladı. D'Avila konuyla ilgili, "Sevilla ve Real Betis ciddi şekilde Belhanda ile ilgileniyor. Galatasaray ile sözleşmesi var. Önce ligler bitsin. Sonrasında değerlendirme yapacağız" dedi.

2021 YILINDA GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Her fırsatta Galatasaray'da mutlu olduğunu söyleyip, şu ana kadar teklifleri reddeden Belhanda'nın sarı kırmızılılar ile 2021'e kadar sözleşmesi var.

(Kaynak: Fanatik)

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