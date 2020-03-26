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Belgesel ve eğlence kanalları TV'de

Vodafone TV, Foxlife, FX, Foxcrime, National Geographic ve National Geographic WILD gibi birbirinden kaliteli içerikleri bulunan kanalları izleyicileriyle buluşturuyor.

26.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:30
Belgesel ve eğlence kanalları TV'de

Vodafone TV, Foxlife, FX, Foxcrime, National Geographic ve National Geographic WILD gibi birbirinden kaliteli içerikleri bulunan kanalları izleyicileriyle buluşturuyor.

Vodafone Türkiye'nin açıklamasına göre, Vodafone TV, koronavirüs tedbirleri nedeniyle vaktinin önemli bir bölümünü evde geçirmek durumunda kalan kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak, yenilikçi içerikleriyle kullanıcılarına en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam ediyor.

Foxlife, FX, Foxcrime, National Geographic ve National Geographic WILD gibi kanallar birbirinden kaliteli içerikleriyle Vodafone TV'de izleyicilerle buluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, vaktinin önemli bir bölümünü evinde geçirmek durumunda kalan kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak amacıyla yeniliklere devam ettiklerini bildirdi.

Vodafone TV ile Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerine kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunduklarını anlatan Aksoy, şu bilgileri verdi:

"Bu kapsamda, dünyanın lider belgesel ve eğlence kanallarını Vodafone TV izleyicilerine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kullanıcılar, birbirinden kaliteli içeriklere sahip kanalları Vodafone TV'den izleyebilecek. Geleceğin heyecan verici dünyasına müşterilerimizle birlikte hazırlanırken onlara yenilikçi ve zenginleştirilmiş içerik servisleri sunmaya devam edeceğiz."

Binlerce saatlik içeriğini artık Vodafone TV'de

The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, hedeflerinin, "her zaman dünyanın önde gelen eğlence kanallarını ve bu kanallarda yer alan popüler ve kaliteli yapımları daha fazla kişiye ulaştırmak" olduğunu vurguladı.

Soner, "Türkiye'deki partnerlerimize bir yenisini daha ekleyerek Foxlife, FX, Foxcrime, National Geographic ve National Geographic WILD'ın binlerce saatlik içeriğini artık Vodafone TV kullanıcılarıyla da buluşturuyoruz. Vodafone gibi değerli bir marka ile böylesine önemli bir ortaklığı hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Binlerce belgesel, dizi, program Vodafone TV izleyicileriyle buluşacak

National Geographic; ödüllü yönetmenlerden Free Solo, 25 Litre, Sıra Dışı Bir Kaya, Deha, Mars ve Cosmos gibi nefes kesen belgeselleri, dünyaca ünlü oyuncuların ve National Geographic kaşiflerinin yer aldığı kaliteli yapımları ve ses getiren lokal prodüksiyonları Vodafone TV'de izleyicilerle buluşturuyor. Vahşi yaşamın en çarpıcı anlarını ve hayvan krallığının en sıradışı üyelerini konuk eden National Geographic WILD, Vodafone TV'de izleyicilerle buluşacak.

Tüm dünyada ses getiren birçok yapımı Türkiye'deki izleyicilerle buluşturan Foxlife, FX ve Foxcrime de Vodafone TV'de izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Vodafone TV kullanıcıları çok sevilen yabancı filmler, This Is Us, 9-1-1, Madam Secretary, Empire, Grey's Anatomy gibi popüler diziler ve çok ödüllü gece yarısı şovu The Late Late Show with James Corden gibi birçok sevilen içeriği Foxlife'de izleyebilecek.

The Walking Dead, American Horror Story, The Simpsons, Ray Donovan, War of the Worlds, Billions gibi dünyada milyonların takip ettiği dizi ve animasyonların yanı sıra Türkiye'nin ilk mistik polisiye dizisi Alef FX kanalından takip edilebilecek.

Vodafone TV üyeleri ayrıca NCIS New Orleans, CSI, Law & Order: SVU, Homeland, Macgyver, Bull gibi dünyanın en iyi suç ve polisiye dizilerinin adresi Foxcrime'ye rahatça erişebilecek.

Kaynak: AA

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