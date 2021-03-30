Belediyesporlu sporcular malzemelerine kavuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Belediyesporlu sporcular malzemelerine kavuştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Belediyesporlu sporcular malzemelerine kavuştu

Gemlik Belediyespor'un U11 ve U12 klasmanındaki sporculara malzemeleri dağıtıldı.

Gemlik Belediyespor'un U11 ve U12 klasmanındaki sporculara malzemeleri dağıtıldı.

Malzeme dağıtımına Gemlik Belediyespor Başkanı Durmuş Uslu, meclis üyeleri, Belediyespor yönetim kurulu üyeleri, Özel Kalem Müdürü Kemal Atan sporcular ve aileleri katıldı. Gemlik Belediyespor'un alt yapıya dair önemli adımlar attığını ifade eden Belediyespor Başkanı Durmuş Uslu, "Gemlik'te daha çok gence spor yaptırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Belediyespor'un gün geçtikçe kendi adından daha çok söz ettirdiğini vurgulayan Belediyespor Başkanı Durmuş Uslu, "Çocuklarımız spor yaptıkça olumsuz davranışlardan ve internet bağımlılığı gibi bağımlılıklardan uzak durur, disiplini ve ekip ruhunu öğrenir. Gemlik Belediyespor alt yapı adına son yıllarda adından sıkça söz ettiriyor. Çocuklarımız, pandemi döneminden etkilendi ve spordan uzaklaşmak zorunda kaldı. Bu da onların psikolojisini etkiledi. Bugün burada U11 - U12 yaş grubuna malzemelerini dağıtıyoruz. Çocuklarımıza spor dolu ve sağlıklı günler diliyorum. Belediye Başkanımız Mehmet Uğur Sertaslan'a desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Gemlik'te daha çok gence spor yaptırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Gemlik Belediyesi Özel Kalem Müdürü Kemal Atan ise, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın selamlarını ileterek, uzun bir aradan sonra tekrar spor yapmaya başlayacak olan Gemlik Belediyespor U11 ve u12 takımına başarılar diledi.

Spor malzemesi teslim töreni Gemlik Belediyespor alt yapı sporcuları, yönetim ve teknik kadronun toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - BURSA

Belediyesporlu sporcular malzemelerine kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik İhsan Yavuz Ali İhsan Yavuz Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam Bahar Candan Merve Boluğur Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Mustafa Cengiz Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Belediyesporlu sporcular malzemelerine kavuştu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 12:19:22. #1.15#
title