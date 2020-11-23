Belediye şifrelerini ele geçiren yapı denetim firması 550 bin TL'lik vurgun yaptı

Denizli'de bir yapı denetim firması, iskan ruhsatını almak için belediye çalışanlarının sistem şifrelerini ele geçirdi. Sahte evraklarla harç ve diğer ücretleri ödemeden sahte belgeyle birçok iskan ruhsatı aldıkları ortaya çıkan şebekeye operasyon düzenlendi. Yaklaşık 550 bin TL kamu zararı oluşturan 16 kişi gözaltına alınırken, 3 kişi tutuklandı.

Denizli'de bir yapı denetim firması, iskan ruhsatını kolaylıkla almak için akıl almaz bir yönteme başvurdu. Belediye çalışanlarının sistem şifrelerini ele geçiren şebeke, bu şifreler ile sisteme girerek sahte evraklar düzenledi. İskan ruhsatını kolaylıkla almak isteyen şebeke, düzenledikleri sahte evraklarla harç ve diğer ücretlerini ödemeden birçok iskan ruhsatı aldıkları ortaya çıktı.

KAMUYA BÜYÜK ZARAR

Belediyenin durumu fark etmesi üzerine savcılığa sunduğu dosyada yapılan incelemede ortaya çıkan bilanço ise görenleri hayrete düşürdü. 47 ayrı dosyada toplam 145 bin 372 metrekare inşaat alanın bulunduğu ve 551 bin 909 TL kamu zararı oluştuğu ortaya çıktı.

16 KŞİ GÖZALTINA ALINDI, 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekipleri ortaya çıkan yolsuzluk sonrası harekete geçti. Görevi ihlal suçundan 8 belediye personeli ile resmi belgede sahtecilik ve kamu zararına nitelikli dolandırıcılık suçundan yapı denetim firması yetkili ve çalışanın içinde olduğu toplam 16 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye çıkarılan şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı