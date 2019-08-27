Belediye Kütahyaspor tecrübeli santrafor Serdar Kılıç'ı transfer etti

27.08.2019 11:21

Belediye Kütahyaspor'un TFF 3.Lig ve BAL'ın en golcü futbolcularından birisi olan 32 yaşındaki tecrübeli santrafor Serdar Kılıç ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı bildirildi.



Belediye Kütahyaspor kulübünden yapılan açıklamada; "1987 Rize doğumlu, TFF 3.Lig ve BAL'da şampiyonluk yaşamış, en golcü futbolcularından birisi olan 32 yaşındaki tecrübeli santrafor Serdar Kılıç ile her konuda anlaşma sağlanmış ve sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Serdar Kılıç, futbol hayatına 2001 yılında Türk Telekom'da başlayıp bu kulüpte 2006 yılında profesyonel olduktan sonra sırasıyla; İskenderun Belediye Gençlikspor, Yeni Burdur Gençlikspor, Türk Telekomspor, Ispartaspor, İnegölspor, Nazilli Belediyespor, Ünyespor, Tarsus İdmanyurdu, Altınordu, Turanspor, Silivrispor, Yozgatspor, Ofspor, Balçova Yaşamspor, Elazığ Belediyespor, Kırıkkale Büyük Anadoluspor, Sarıkamış Belediyespor, Ceyhan Belediyespor, Nevşehir Belediyespor, 12 Bingöl Spor, Mardin Büyükşehir Spor formalarını giydi. Geçtiğimiz sezonu 12 Bingöl Spor ile Mardin Büyükşehir Spor'da geçiren Serdar Kılıç, TFF 3.Lig'de Altınordu ile, BAL'da ise Nevşehir Belediyespor ile şampiyonluk yaşadı. 10 Yıl TFF 2.Lig ve TFF 3.Lig ekiplerinde profesyonel olarak top koşturan başarılı santrafor, BAL'da en iyi golcüler listesinde üst sıralarda yer alıp, hava toplarındaki etkisi, güçlü fiziği ve lider ruhlu karakteri ile tanınmaktadır. Geçen Sezon 12 Bingöl Spor ve Mardin Büyükşehir Spor formaları ile 26 maçta mücadele eden Serdar Kılıç, rakip fileleri 13 kez havalandırırken kariyeri boyunca; TFF 2.Lig'de 57 maçta 3 gole, TFF 3.lig'de 162 maçta 36 gole, BAL'da ise 83 maçta 48 gole imzasını attı. Camiamıza hayırlı olsun" denildi.



Belediye Kütahyaspor'u tercih etmesindeki en büyük sebeplerden birisinin yeni bir heyecanla eski günlere dönmenin ışığını görmesinin olduğunu belirten başarılı forvet Serdar Kılıç, "Belediye Kütahyaspor'da gördüğüm ışık ve büyük hedefler doğrultusunda tecrübemi sahaya yansıtıp takımımızın başarısı için gollerime devam edip, büyük hedeflerde üzerime düşeni yapmak için gayret edeceğim" dedi.(EFE-) - KÜTAHYA

Kaynak: İHA