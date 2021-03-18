Belediye Kütahyaspor'dan hedefe koşar adım

3. Lig 2. Grupta lider konumda olan Belediye Kütahyaspor, 26. haftada deplasmanda Tekirdağspor ile karşılaştı.

3. Lig 2. Grupta lider konumda olan Belediye Kütahyaspor, 26. haftada deplasmanda Tekirdağspor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısında kalesinde gördüğü golle 1-0 geriye düşen Mavi-şimşekler, ilk yarının bitimine son saniyeler kala 45. dakikada Fatih Aydın ile bulduğu golle soyunma odasına 1-1 berabere girdi.

İkinci yarının başında yeniden 2-1 yenik duruma düşen Belediye Kütahyaspor 59. dakikada Emrah Dağ ile yeniden beraberliği yakaladı ve skoru 2-2'ye taşıdı. Maçın kalan kısımlarında ise Belediye Kütahyaspor rakip kalede gol aradı. Muhammed Enes Gök ile arka arkaya bulduğu gollerle skoru 2-4'e taşıyan Mavi Şimşekler, maçın son dakikalarında rakip Tekirdağspor'un bulduğu golle skor 3-4'e taşındı. Maçın bitiş düdüğü çaldığında ise Belediye Kütahyaspor sahadan 3-4 galip ayrılarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Zorlu Tekirdağ deplasmanında da 3 puan almayı bilen Mavi-şimşekler, 21 Mart 2020 Pazar günü kendi evinde Karaman Belediyespor'u ağırlayacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı