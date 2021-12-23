Belediye Kız Voleybol Takımı'nın başarısı

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Voleybol Kız Takımı, kurulduğu ilk yılında büyük bir başarı elde etti.

Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Göktürk, yaptığı açıklamada, "Kütahya Genç Kızlar Ligi'nde Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü olarak A ve B takımı olarak iki takımla lige katılım sağladık. Daha ilk lig tecrübemiz olmasına rağmen 3.'lük elde ederek gelecek adına olumlu izlenimler verdiler. A ve B takımımızdaki tüm sporcu kardeşlerimizi mücadeleleri ve başarıları için tebrik ediyorum. Ayrıca hocalarımız Ayşegül Üzüm ve Mehmet Baş' a da teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Kulüp olarak amacımız öncelikle ilçemiz deki gençlerin spor yapmasına olanak sağlamak, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, spor disiplini alarak zeki, çevik ve ahlaklı bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olmaktır" dedi.

Takım adına 3.'lük kupasını takım kaptanı Sinem Aşık kulüp başkanı Ahmet Göktürk'ün elinden alarak takım arkadaşları ile birlikte başarılarını kutladılar. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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