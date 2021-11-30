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Belediye işçilerine yüzde 33'lük artış

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Belediye işçilerine yüzde 33'lük artış

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Belediye işçilerinin 2022 yılında ek ödemelerle birlikte yüzde 33'lük bir artış ödemesi yapılacağını söyledi.

KİLİS (İHA) - Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Belediye işçilerinin 2022 yılında ek ödemelerle birlikte yüzde 33'lük bir artış ödemesi yapılacağını söyledi.

Kilis Belediyesi ile Hak - İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalandı. Başkan Servet Ramazan, Belediyede kadrolu işçi olarak çalışan 287 personel için Hak - İş Sendikası ile toplu iş sözleşme imzaladıklarını ifade ederek, " 2 yıl geçerli sözleşme ile 2022 yılında ek ödemelerle birlikte toplam yüzde 33'lük bir artış ödenmesine karar verilmiştir. Emekçi ve işçinin daima yanında olacağız" dedi.

Toplu sözleşme Belediye Başkanı Servet Ramazan ile için Hak - İş Sendikası adına Halil İbrahim Tanrıöver tarafından imzalandı. - KİLİS

Belediye işçilerine yüzde 33'lük artış

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