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Belediye çalışanı memurlara üst limitten zam

Belediye çalışanı memurlara üst limitten zam
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Belediyede memur olarak çalışan personelin Sosyal Denge Tazminatı (SDS) sözleşmesini en üst limit olan yüzde 120 üzerinde imzalandığını söyledi.

KİLİS (İHA) - Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Belediyede memur olarak çalışan personelin Sosyal Denge Tazminatı (SDS) sözleşmesini en üst limit olan yüzde 120 üzerinde imzalandığını söyledi.

Bem-Bir-Sen Kilis Temsilcisi Abdurrahman Datoğlu ile Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan tarafından SDS sözleşmesini en üst limit olan yüzde 120 üzerinde imzalandı. Belediye Başkanı Ramazan, " Bem-Bir-Sen ile 1 ocak 2022 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında yürürlükte olacak Sosyal Denge Tazminatı (SDS) sözleşmesini en üst limit olan yüzde 120 üzerinden imzaladık. Memurlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Sözleşmenin tüm memurlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

Sözleşmenin imzalanmasında Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu'da hazır bulundu. - KİLİS

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