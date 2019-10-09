Belediye Başkanı Rasim Arı, "Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor AŞ. şehrimize değer katacak"

09.10.2019 12:09

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, şehrin istihdam sorununa çözüm üretebilmek için birçok yeni projeyi hayata geçireceklerini belirterek bu kapsamda belediye olarak kurdukları Turizm ve Spor A.Ş'nin şehrin kurtuluş reçetelerinden biri olacağını kaydetti.



Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye olarak şehirdeki asli görevlerini yerine getirmenin yanın da istihdam gibi belediyenin asli görevi olmayan konularda da çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bu amaçla turizm, tarım ve spor faaliyetlerini aynı anda beraber yürütebilecekleri Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş'yi kurduklarını belirten Arı, "Yeni dönemde şirket kuran istisnasız tek belediye olduk. Başka hiçbir belediye yeni dönemde şirket kuramadı, buna müsaade edilmedi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şehrimize bu konuda ciddi bir ayrıcalığı oldu." dedi.



Kurulan bu şirketin hem belediyeye hem de şehir ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak faaliyetler yürüteceğini ifade eden Arı, "Bu şirket çatısı altında tarımsal faaliyetlerde yürüteceğiz. Ülkemizin en büyük tarımsal sıkıntılarından birisi yerli tohum. Biz şehir merkezimizdeki, bazı ilçe ve beldelerdeki hazine arazilerini şirket olarak kiralayacağız. Bu alanlarda yerli tohum ile üreticilerimize ekim yaptırıp mahsulleri için alım garantisi vereceğiz. Bunun yanın da şehirdeki spor turizmini hareketlendirmek için yeni yatırımlar sağlayacağız. Şehrimizde 30 bin yatak kapasitesi var. Bölgemizde bulunan oteller terlik, şampuan, bone gibi günlük tüketim malzemelerini İstanbul, Antalya gibi şehirlerde ulunan şirketlerden alıyor. Bunu neden biz yapmayalım dedik. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımızla da görüşerek 3 bin metrekarelik bir alana tesis kurmayı planladık. Bu tesis kuruluncaya kadar ise Kapalı Pazaryeri altındaki alanda üretim faaliyetlerine başlamayı hedefliyoruz. Üretim makineleri kısa sürede şehrimize gelecek." diye konuştu.



Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş faaliyetlerinin şehirde istihdama ciddi bir katkı sağlayacağını vurgulayan Arı, "İstihdam şehrimizde çok büyük bir sorun ve belediyenin temel görevlerinden biri değil. Ama biz bu soruna duyarsız kalamazdık. Şehrimizin insanlarına istihdam sağlayabilmek için söz verdik." şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA