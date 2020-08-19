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Belediye Başkanı Başdeğirmen'den şampiyona ödül

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Bilek Güreşi müsabakalarında, Türkiye, Avrupa ve Dünya dereceleri elde eden Ispartalı Mehmet Dönmez'i makamında kabul etti.

Belediye Başkanı Başdeğirmen'den şampiyona ödül
19.08.2020 14:28 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:32

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Bilek Güreşi müsabakalarında, Türkiye, Avrupa ve Dünya dereceleri elde eden Ispartalı Mehmet Dönmez'i makamında kabul etti. Başkan Başdeğirmen, Dönmez'i başarılarından dolayı kutladı ve kendisine antrenman masası hediye etti, altınla ödüllendirdi.

Henüz 20 yaşında olan, sağ ve sol kollarda Türkiye birinciliği ve ikinciliği, 2019 yılında Yunanistan'da yapılan müsabakalarda Avrupa 3.'lüğü ile yine aynı yıl Romanya'da yapılan müsabakalarda 55 kg'da Dünya 4.'lüğü elde eden Bilek Güreşçisi Mehmet Dönmez, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Dönmez'i başarılarından dolayı altınla ödüllendirirken, müsabakalara daha iyi hazırlanabilmesi amacıyla antrenman masası hediye etti. Mehmet Dönmez'in bilek güreşinde, Isparta'yı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden milli bir sporcu olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen şunları söyledi:

"Mehmet kardeşimizi almış olduğu başarılı sonuçlardan dolayı tebrik ediyorum. Bundan sonraki müsabakalarında daha üst başarılar elde edeceğine inancım sonsuz. Türk Bayrağımızı hem Avrupa, hem Dünya Şampiyonalarında dalgalandıracağına eminim. Genç sporcularımızı destekliyoruz ve Mehmet kardeşimizin yanındayız, elimizden geleni yapacağız. Antrenman masası hediye etmek istiyoruz. Çalışmalarınla rakiplerini daha rahat yenme fırsatı bulacaksın ve bizleri de en güzel şekilde temsil edeceksin. Başarılarının devamını diliyorum" - ISPARTA

Kaynak: İHA

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