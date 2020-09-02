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Belediye Başkan Şefik Ensari Çaldıranlı milli sporcuyu tebrik etti

Van'ın Çaldıran ilçesinde ikamet eden milli sporcu Mahsun Değer, İstanbul'da yapılan Gençler Türkiye Şampiyonasında birinci oldu.

Belediye Başkan Şefik Ensari Çaldıranlı milli sporcuyu tebrik etti
02.09.2020 15:13 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:17

Van'ın Çaldıran ilçesinde ikamet eden milli sporcu Mahsun Değer, İstanbul'da yapılan Gençler Türkiye Şampiyonasında birinci oldu.

Milli sporcu Mahsun Değer'i tebrik eden Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, "İlçemizde ikamet eden milli sporcumuzu yürekten tebrik ediyorum. Sporcumuz, antrenmanlarını antrenörü eşliğinde ilçemizde zor koşullarda yaparak İstanbul'da düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonasında elde ettiği başarıda birinci seçildi. Milli sporcumuz, 12 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek olan Balkan şampiyonasında, ülkemizi temsil edecektir. Oradaki yarışlarda da bayrağımızı dalgalandıracağına inanıyorum. Çaldıran Belediyesi olarak maddi ve manevi sporcumuzun yanında yer aldık, almaya da devam edeceğiz. Sporcumuza başarılarının devamını diliyorum" dedi.

İlçe sakinleri ise milli sporcu Mahsun Değer'i elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ederek başarılar diledi. - VAN

Kaynak: İHA

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