Belçika ekibi Westerlo'da forma giyen Atabey Çiçek, takımının galibiyet golünü attı
08.12.2020 19:18 | Son Güncelleme: 08.12.2020 19:23
Medipol Başakşehir'den Belçika ekibi Westerlo'ya kiralanan Atabey Çiçek, Belçika 2. Lig'de oynanan ve Westerlo'nun 2-1 kazandığı Lommel maçının 83. dakikasında takımının galibiyet golünü filelere gönderdi.
Belçika 2. Lig'in 13. haftasında Westerlo, Lommel United'i konuk etti.
Geçtiğimiz transfer döneminde Medipol Başakşehir'den Belçika ekibi Westerlo'ya kiralanan Atabey Çiçek, karşılaşmaya damgasını vurdu. Westerlo'nun 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçta 25 yaşındaki futbolcu galibiyeti golünü attı ve takımına 3 puanı kazandırdı.
11 MAÇTA 8 GOLE KATKI YAPTI
Ağustos 2020'de Westerlo'ya kiralanan Atabey Çiçek bu sezon Belçika ekibiyle çıktığı toplam 11 maçta 7 gol 1 asistlik performans sergiledi.