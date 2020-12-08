Belçika ekibi Westerlo'da forma giyen Atabey Çiçek, takımının galibiyet golünü attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Belçika ekibi Westerlo'da forma giyen Atabey Çiçek, takımının galibiyet golünü attı

08.12.2020 19:18 | Son Güncelleme: 08.12.2020 19:23
Belçika ekibi Westerlo'da forma giyen Atabey Çiçek, takımının galibiyet golünü attı

Medipol Başakşehir'den Belçika ekibi Westerlo'ya kiralanan Atabey Çiçek, Belçika 2. Lig'de oynanan ve Westerlo'nun 2-1 kazandığı Lommel maçının 83. dakikasında takımının galibiyet golünü filelere gönderdi.

Belçika 2. Lig'in 13. haftasında Westerlo, Lommel United'i konuk etti.

Geçtiğimiz transfer döneminde Medipol Başakşehir'den Belçika ekibi Westerlo'ya kiralanan Atabey Çiçek, karşılaşmaya damgasını vurdu. Westerlo'nun 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçta 25 yaşındaki futbolcu galibiyeti golünü attı ve takımına 3 puanı kazandırdı.

11 MAÇTA 8 GOLE KATKI YAPTI

Ağustos 2020'de Westerlo'ya kiralanan Atabey Çiçek bu sezon Belçika ekibiyle çıktığı toplam 11 maçta 7 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Özgür Özel Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Sezen Aksu Ivana Sert Demet Akalın
Spor Sinan Gümüş Samet Aybaba Burak Yılmaz Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Ak Parti Fenerbahçe Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Belçika ekibi Westerlo'da forma giyen Atabey Çiçek, takımının galibiyet golünü attı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 19:23:25. #1.15#
title