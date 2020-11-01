Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi

Belçika'da bir öğretmen, öğrencilerine Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed hakkında çizdiği ahlaksız karikatürü gösterdi. Velilerin şikayeti üzerine öğretmenin sözleşmesi askıya alındı.

Belçika'da göçmen kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı Sint-Jans-Molenbeek ilçesinde bulunan 'Aux sources du gai savoir' adlı ilkokulda görevli bir öğretmen güncel gelişmeleri anlatmak amacıyla, 5. sınıf öğrencilerine Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e saldırdığı çirkin karikatürünü gösterdi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Öğretmen, Hz. Muhammed'e yapılan saldırının yer aldığı karikatüre bakmak istemeyen öğrencilerin de sınıftan çıkabileceğini söyledi. Öğrenciler, öğretmenlerinin kendilerine gösterdiği çirkin karikatürü velilerine söyledi. Veliler durumdan şikayetçi olurken, Sint-Jans-Molenbeek Belediyesi ve okul yönetimi öğretmen hakkında disiplin soruşturması açtı.

"BU MÜSTEHCEN ÇİZİMİN 10 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARA GÖSTERİLMEMELİ"

Sint-Jans-Molenbeek Belediye Başkanı Catherine Moureaux, sınıfta gösterilen karikatürün "dini bir bir imge değil, müstehcen bir çalışma" olduğunu söyledi. Catherine Moreaux, "Bu müstehcen çizimin 10 yaşındaki çocuklara gösterilmemesi gerektiğini düşünüyoruz ve bu fikir okuldaki herkes tarafından paylaşılıyor" dedi.

ÖĞRETMENİN SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINDI

Öte yandan Moureaux, Perşembe günü başlatılan disiplin soruşturması kapsamında ilkokul öğretmeninin sözleşmesinin askıya alındığını duyurdu.

Moureaux, karikatürlerinin gösterilmesinin ise "Hz. Muhammed'e küfür anlamına geldiği" görüşüne ise katılmadığını belirterek, ifade özgürlüğünü kısıtlamanın veya bu konunun tartışılmasını yasaklamanın mümkün olmayacağını vurguladı.

BİR ÖĞRETMEN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki bir okulda, öğrencilere Hz. Muhammed'in karikatürleri gösteren Samuel Paty adlı öğretmen 16 Ekim'de Çeçenistan asıllı bir kişi tarafından başı kesilerek öldürülmüştü.