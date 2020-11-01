Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi

01.11.2020 14:17 | Son Güncelleme: 01.11.2020 15:15

Belçika'da bir öğretmen, öğrencilerine Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed hakkında çizdiği ahlaksız karikatürü gösterdi. Velilerin şikayeti üzerine öğretmenin sözleşmesi askıya alındı.

Belçika'da göçmen kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı Sint-Jans-Molenbeek ilçesinde bulunan 'Aux sources du gai savoir' adlı ilkokulda görevli bir öğretmen güncel gelişmeleri anlatmak amacıyla, 5. sınıf öğrencilerine Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e saldırdığı çirkin karikatürünü gösterdi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Öğretmen, Hz. Muhammed'e yapılan saldırının yer aldığı karikatüre bakmak istemeyen öğrencilerin de sınıftan çıkabileceğini söyledi. Öğrenciler, öğretmenlerinin kendilerine gösterdiği çirkin karikatürü velilerine söyledi. Veliler durumdan şikayetçi olurken, Sint-Jans-Molenbeek Belediyesi ve okul yönetimi öğretmen hakkında disiplin soruşturması açtı.

"BU MÜSTEHCEN ÇİZİMİN 10 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARA GÖSTERİLMEMELİ"

Sint-Jans-Molenbeek Belediye Başkanı Catherine Moureaux, sınıfta gösterilen karikatürün "dini bir bir imge değil, müstehcen bir çalışma" olduğunu söyledi. Catherine Moreaux, "Bu müstehcen çizimin 10 yaşındaki çocuklara gösterilmemesi gerektiğini düşünüyoruz ve bu fikir okuldaki herkes tarafından paylaşılıyor" dedi.

ÖĞRETMENİN SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINDI

Öte yandan Moureaux, Perşembe günü başlatılan disiplin soruşturması kapsamında ilkokul öğretmeninin sözleşmesinin askıya alındığını duyurdu.

Moureaux, karikatürlerinin gösterilmesinin ise "Hz. Muhammed'e küfür anlamına geldiği" görüşüne ise katılmadığını belirterek, ifade özgürlüğünü kısıtlamanın veya bu konunun tartışılmasını yasaklamanın mümkün olmayacağını vurguladı.

BİR ÖĞRETMEN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki bir okulda, öğrencilere Hz. Muhammed'in karikatürleri gösteren Samuel Paty adlı öğretmen 16 Ekim'de Çeçenistan asıllı bir kişi tarafından başı kesilerek öldürülmüştü.

Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi
BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mesut Yılmaz Geert Wilders Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Enes Batur Şafak Sezer Hande Demir Yonca Evcimik
Spor Falcao Okan Buruk Erol Bulut Rıza Çalımbay Josef De Souza
Daha Fazla Anne İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi - Brüksel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 15:22:07. #1.14#
title