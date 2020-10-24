Belçika'da onlarca kadını yıllardır ayaklarından taciz etmekle suçlanan adamın görüntüsü ilk kez ortaya çıktı
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BBC

Belçika'da onlarca kadını yıllardır ayaklarından taciz etmekle suçlanan adamın görüntüsü ilk kez ortaya çıktı

24.10.2020 16:02 | Son Güncelleme: 24.10.2020 16:06
Belçika'da onlarca kadını yıllardır ayaklarından taciz etmekle suçlanan adamın görüntüsü ilk kez ortaya çıktı

Belçika'nın Ghent şehrinde 2006 yılından bu yana üniversite öğrencisi onlarca kadını taciz etmekle suçlanan ve medya tarafından "Ayak Adam" olarak adlandırılan ayak fetişistinin görüntüsüne ilk kez ulaşıldı.

Belçika'nın Ghent şehrinde 2006 yılından bu yana üniversite öğrencisi onlarca kadını taciz etmekle suçlanan ve medya tarafından "Ayak Adam" olarak adlandırılan ayak fetişistinin görüntüsüne ilk kez ulaşıldı.

Ghent Üniversitesi öğrenci yurtları çevresinde yıllardan beri var olduğu konuşulan ancak 2006'dan yana ardında hiçbir iz bırakmayan Ayak Adam, şehir efsanesi sanılıyordu.

Ancak temmuz ayından bu yana yaşanan yeni taciz olayları ve üniversite öğrencisisi 17 genç kadının savcılığa yaptığı şikayet üzerine polis, medya tarafından Ayak Adam olarak tanımlanan zanlı ile ilgili bir robot resim paylaştı.

Polisin robot resmini dağıtmasının ardından, daha fazla kişiden şikayet gelmeye başladı.

Bir yurttaki kız öğrencinin odasına girdi

Tacizle suçlanan adam, geçen hafta Ghent Üniversitesi öğrenci yurtları bölgesinde yeniden ortaya çıktı.

Bir kız öğrencinin odasına giren zanlı, işaret ederek öğrenciden çorabını çıkarmasını istedi.

Kız öğrencinin çıplak ayağını bir süre koklayadığı ve yüzüne sürdüğü iddia edilen zanlı, daha sonra hızla odadan uzaklaştı.

Ancak bu kez dağıtılan robot resim sayesinde güvenlik kameralarındaki görüntüleri saptandı.

Eylül ayından bu yana hazırladığı haber programında Ayak Adam'ın kurbanlarına ait öyküleri ekrana getiren Faruk Özgüneş adlı televizyon sunucusu, VTM kanalında kendi adıyla yayınlanan programda bu görüntüleri yayınladı.

Kadınların ifadelerine göre Ayak Adam, kadınlara saldırgan davranmıyor.

Konuşmayan zanlı, işaret dili aracılığıyla ya da kağıda çizerek, kurbanlarından oturmalarını ve çoraplarını çıkarmasını istiyor.

Doğu Avrupa kökenli ve 40 yaş civarında olduğu belirtilen Ayak Adam'ın, gerçekten konuşma engelli mi yoksa rol mü yaptığı bilinmiyor. Polis, zanlının işlediği suçların, kabul edilemez olduğunu belirterek artık durdurulması gerektiğini söylüyor.

Savcıya göre yaşadıkları taciz, kadınlar üzerinde travmatik bir etki bırakıyor.

Belçika medyasına Ayak Adam'la karşılaştıkları anı anlatan kadınlar ise odada yalnızken ya da kimsenin olmadığı bir merdiven boşluğunda aniden karşılarında belirmesi nedeniye şoke olduklarını ve hareket edemediklerini anlattı.

Polis teslim olması çağrısı yaptığı adamın yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.

BBC
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