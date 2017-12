Belçika'da Başarılı Sporculara Ödüller Verildi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Schaerbeek Belediyesi tarafından 2017 yılının en başarılı sporcuları ödüllendirildi.



Schaerbeek Belediyesi tarafından her yıl sporcuları ödüllendirmek ve motive etmek amacıyla yılın en başarılı sporcularına kupalar ve ödüller veriliyor.



Sporcuları ödüllendirmenin yanında destek gösterme amacıyla Schaerbeek Belediye Başkan Yardımcısı Sait Köse önderliğinde düzenlenen gecede bu yıl Türk kökenli sporcular da ödüllendirildi. Başarılı sporculara ödülleri Schaerbeek Belediye Başkanı Bernard Clerfayt, Başkan Yardımcısı Sait Köse, Sadık Köksal ve belediye encümenleri tarafından takdim edildi.



Schaerbeek Belediye Başkan Yardımcısı Sait Köse "Schaerbeek belediyesi olarak her yıl başarılı sporculara kupa ve ödüller veriyoruz. Amacımız sporu ve sporcuları desteklemek ve vatandaşlarımızı spora teşvik etmek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da katılım çok fazla oldu ve başarılı sporcuları ödüllendirdik" dedi. (Fotoğraflı) - Ksel