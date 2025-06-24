Bedelli askerlik ücretinde 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren bir artış yaşanacak. Peki, Bedelli askerlik ne kadar oldu 2025?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Şu anda bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 lira 44 kuruş olarak uygulanıyor. Yoklama kaçağı ve bakayalar için ek olarak 3 bin 543 lira 95 kuruş ödeme çıkıyor.

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLDU?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2025 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir.

Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."

YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2025 TEMMUZ'DA NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik ücreti, yılda iki kez artış gösteriyor. Memur maaşı katsayı oranına göre zam oranları hesaplanıyor.

Memur maaşları, hesaplanırken enflasyon rakamları dikkate alınıyor. Geride kalan ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs ayında memurlar şimdiden yüzde 14 zam almayı hak etti.

Memurların son zam verisi ise 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile birlikte belli olacak. Beklentiye göre asgari ücretin 280 bin lira seviyesini geçmesi bekleniyor.