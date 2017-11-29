Bedelli askerlik için son açıklama! 2018 yılında bedelli çıkacak mı? Bedelli askerlik için her geçen gün yeni açıklama için araştırma yapan vatandaşlar, son açıklamanın ardından araştırmalara başladı. Askerlik çağına gelmiş on binlerce kişinin merakla araştırdığı bedelli askerlik gelişmesi için en net açıklama, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den geldi. Bedelli askerlik konusunun hükumet gündeminde yer almadığını açıklayan Canikli, konuya netlik kazandırmış oldu. Peki, en son bedelli askerlik ne zaman çıkmıştı? İşte, son uygulamaların tarihi.

Bedelli Askerlik için askerlik çağına gelmiş vatandaşların araştırmaları sürüyor. Çeşitli sebeplerden dolayı askerlik görevini ifa edemeyen vatandaşlar, bedelli askerlik konusunu sorgulamaya devam ediyor. İşte, konunun muhatabı Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin bedelli askerlik konusuna vermiş olduğu cevap

Bedelli askerlik bekleyenler için dün Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli açıklamalarda bulundu. Bedelli askerlik çıkacak mı? sorusuna Canikli, 'şu an söz konusu değil, gündemimizde yok' yanıtını verdi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli: "Şu anda hükümetimizin gündeminde bedelli askerlik söz konusu değil."

Nurettin Canikli, bedelli askerlikle ilgili soru üzerine bu konunun şu anda gündemlerinde olmadığını belirterek, şöyle konuştu: "Şu anda hükümetimizin gündeminde bedelli askerlik söz konusu değil. Özellikle içinde bulunduğumuz böyle bir dönemde bu mücadeleye büyük zarar verebilecek bir düzenleme yapılması söz konusu değil, doğru da değil zaten" dedi.