Beckham'ın takımı Inter Miami'de hedef Chelsea'li Olivier Giroud

MLS ekiplerinden Inter Miami'nin sahiplerinden İngiliz efsanesi David Beckham, Chelsea'nin Fransız golcüsü Olivier Giroud'yu transfer etmeyi planlıyor.

MLS ekiplerinden Inter Miami'nin sahiplerinden David Beckham, Gonzalo Higuain'in kadroya katılması sonrası bir başka önemli golcüyü listesine ekledi.

The Mirror'ın haberine göre Inter Miami, Chelsea'nin Fransız forveti Olivier Giroud'yu kadrosuna katmak istiyor.

Bu sezon Premier Lig'de sadece 33 dakika süre alabilen Giroud, Timo Werner ve Tammy Abraham'ın arkasında kalmış durumda. Euro 2020'de Fransa Milli Takımı forması giymeyi hedefleyen Giroud, sezonun ikinci yarısını oynayabileceği bir takımda geçirmek istiyor.

Kısa bir süre önce Fransa Milli Takımı Didier Deschamps da Giroud'nun süre alamama problemini çözmesi gerektiğini belirtmişti.