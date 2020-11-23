Beckham'ın takımı Inter Miami'de hedef Chelsea'li Olivier Giroud
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beckham'ın takımı Inter Miami'de hedef Chelsea'li Olivier Giroud

23.11.2020 17:48 | Son Güncelleme: 23.11.2020 18:03

MLS ekiplerinden Inter Miami'nin sahiplerinden İngiliz efsanesi David Beckham, Chelsea'nin Fransız golcüsü Olivier Giroud'yu transfer etmeyi planlıyor.

MLS ekiplerinden Inter Miami'nin sahiplerinden David Beckham, Gonzalo Higuain'in kadroya katılması sonrası bir başka önemli golcüyü listesine ekledi.

The Mirror'ın haberine göre Inter Miami, Chelsea'nin Fransız forveti Olivier Giroud'yu kadrosuna katmak istiyor.

Bu sezon Premier Lig'de sadece 33 dakika süre alabilen Giroud, Timo Werner ve Tammy Abraham'ın arkasında kalmış durumda. Euro 2020'de Fransa Milli Takımı forması giymeyi hedefleyen Giroud, sezonun ikinci yarısını oynayabileceği bir takımda geçirmek istiyor.

Kısa bir süre önce Fransa Milli Takımı Didier Deschamps da Giroud'nun süre alamama problemini çözmesi gerektiğini belirtmişti.

Beckham'ın takımı Inter Miami'de hedef Chelsea'li Olivier Giroud
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Bülent Turan Meral Akşener Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Mert Fırat İdil Fırat Acun Ilıcalı Öykü Karayel
Spor Okan Buruk Fatih Terim Abdullah Avcı Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kaza Türk Medya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beckham'ın takımı Inter Miami'de hedef Chelsea'li Olivier Giroud - Miami
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 18:03:32. #1.15#
title