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BEBKA'dan Türkiye'ye örnek olacak girişimcilik projesi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Teknoloji Transfer Ofisi (BursaTTO) işbirliğinde yürütülen SeedUP-İnovatif Girişimcilik Programını başarıyla tamamlayan girişimciler, yatırımcılara projelerini anlattı.

BEBKA'dan Türkiye'ye örnek olacak girişimcilik projesi
03.07.2020 10:06 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:09

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Teknoloji Transfer Ofisi (BursaTTO) işbirliğinde yürütülen SeedUP-İnovatif Girişimcilik Programını başarıyla tamamlayan girişimciler, yatırımcılara projelerini anlattı.

"Fikirden ürüne, üründen yatırıma" parolasıyla yola çıkılan SeedUP İnovatif Girişimcilik Programında girişimciler yatırımcı karşısına çıktı. SeedUP Demo Day açılışında Doç. Dr. Mehmet Yazıcı moderasyonunda gerçekleştirilen "Girişimcilik Ekosistemi ve Melek Yatırımcı Ağları Paneli"ne Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Şirket Ortağım Melek Yatırımcı Ağı Başkanı Mehmet Buldurgan ve Albaraka Garaj Yöneticisi Nurettin Coşkun katıldı.

Program yürütücüsü Bursa TTO Yöneticisi Doç Dr. Nadir Yıldırım, "Fikirden ürüne, üründen yatırıma" mottosuyla yola çıkılan SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı hakkında bilgilendirme yaparak katılımcılara ve girişimcilere başarılar diledi.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, "Bizim en büyük sermayemiz, varlığımız geleceğimizin teminatı öğrencilerimizdir. 52 tane takımla TEKNOFEST yarışlarına katılıyoruz. Şu açıdan çok önemli TEKNOFEST yarışları, orada dereceye girmesi önemli değil. Önemli olan sınıfta görmüş olduğu, tasarım, yazılım, çizim ve organizasyonla ilgili teorik olarak kabiliyetlerini bir model, bir uçak, bir roket, bir denizaltı üzerine, uydu üzerine adapte ederek yarışlara katılmaları açısından önemli. O zaman öğrenciler gerçek hayatı görüyorlar hem de girişimciliği öğreniyorlar hem de kariyer planlamasını çok sağlıklı bir şekilde yapıyorlar. Üniversitelerin en büyük zenginliği sahip olduğu dinamik ve iletişim problemi olmayan akademisyen envanteridir. Biz üniversitemizde bütün hocalarımızı sahada olmaya davet ediyoruz. Biz kapıları açmaya duvarları yıkmaya çalışan bir üniversiteyiz" dedi.

Konuşmasında girişimcilik konusunda görüşlerini aktaran BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, "Girişimcilik önemli bir konu başlığı, tüm dünyada önemli. Aynı şekilde ülkemiz için de önemli olan bir yapı. Tarihte de baktığımızda Osmanlı döneminde de girişimcilik alanında da çok önemli adımlar atılmış. Bursa, Eskişehir ve Bilecik için baktığımızda ülkemiz sanayisi için önemli girişimcilerin çıktığı bir coğrafya bu. Bakıldığında organize sanayi bölgelerinin kurulduğu, ilklerin yaşandığı bir şehir Bursa'dır. Biz girişimcilere bilgilerimizi aktarmaya hazırız, onlar yeter ki bize biz bu sistemin içinde olmaya hazırız desinler. Üretebilme konusunda eminiz ki rahatlıkla sisteme entegre olabilirler" diye konuştu.

SeedUP Programı hakkında bilgi veren Gerim "Girişimcilik programımız öncesinde değişik analiz ve araştırmalar yaparak, akademisyenlerimiz ile ekosistemin içindeki paydaşlarla değerlendirdiğimiz uzun bir araştırma dönemi oldu. Tecrübeleri olanlarla iyi bir proje tasarlamak önemliydi. Bu anlamda da SeedUP'ı başarılı bir program olduğunu değerlendiriyoruz. Demoday etkinliği sonrasında girişimcilerimize şirket mentorluk desteğimiz devam edecek. Girişimcilik konusunda katkılarımız artarak devam edecek. Bu çalışmada bizimle birlikte olan Bursa Teknik Üniversitesi, KOSGEB ve İŞKUR başta olmak üzere katkısı ve desteği olan tüm kurumlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Şirket Ortağım Melek Yatırımcı Ağı Başkanı Mehmet Buldurgan, "Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırın desek ilk beş sorundan biri de yüzde 25'lerde dolaşan genç işsizliğidir. Amerika'ya bakalım, girişimciliğin kitabını yazan bir ülkedir. Amerika'da yeni işe alımların yüzde 80'nini beş yıllık şirketler alıyor. Bu konu çok önemli, yani beş yıldan büyük şirketler yüzde 20'yi istihdam ediyorlar. Girişimcilik bir milli meseledir. Girişimciliğin desteklenmesi bir hayır işi değil bir kalkınma hamlesidir" dedi.

Albaraka Garaj Yöneticisi Nurettin Coşkun, "Albaraka içeride kendi girişimcilerini yetiştiren bir kurum. Girişimcileri yetiştirip bağımsız olarak çalışmalarına da desteğimiz oluyor. Bir taraftan girişimlerin gelişmesi ve müşteri kapanının gelişmesi için destek verirken finansal anlamda da yanlarında oluyoruz. Üniversitelerden yetişen girişimcilerin kaliteli olduğunu görüyoruz. Bu anlamda emek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Panelin ardından SeedUP'ı başarıyla tamamlayan 10 girişimci etkinlik kapsamında Albaraka Garaj, TRANGELS ve Şirket Ortağım Melek Yatırımcı Ağlarına üye yatırımcılara girişimlerini aktardı. - BURSA

Kaynak: İHA

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