BDDK'nın Taksit Süresini Uzatma Kararını Sektörde Olumlu Karşılandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yayınladığı cep telefonlarında kredi vadeleri 6 aydan 12 aya çıkarılması ve Nisan ayına kadar uzatılma kararı mobil iletişim araçları sektöründe olumlu karşılandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesine ilişkin yönetmeliğinde geçtiğimiz aylarda değişikliğe gidilmişti. Hayata geçirilen değişiklikle birlikte fiyatı 3 bin 500 Türk lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 6 ay olan vade sınırı 12 ay olarak uygulanmaya başlanmıştı. 31 Ocak 2018'te son bulacağı açıklanan uygulamanın Nisan ayı sonuna kadar uzatıldığı açıklandı. Buna göre; 3 bin 500 TL'nin üzeri cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 aylık taksit imkanı 31 Ocak'ta bitecekti. Bu taksit imkanı Nisan sonuna kadar sürecek.

Taksit uzatma kararını değerlendiren Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği'nin (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, kararı büyük bir sevinçle karşıladıklarını belirtti.

BDDK'nın düzenlemesinin daralan sektöre nefes aldırdığının altını çizen Turnacı, "Taksit düzenlemesi sonrasında sektörümüz bir ivme yakaladı ve yüzde 30-35 oranında büyüdü. Bu yükselişin sürdürülebilir olması adına taksit düzenlemesinin devam ettirilmesi gerektiğine inanıyorduk. BDDK'nın aldığı uzatma kararını büyük bir sevinçle karşıladık. Mobil iletişim sektöründe, diğer sektörlerde olduğu gibi, 12 taksit uygulamasının fiyat segment bağımsız 2019 yılı sonuna kadar devam etmesini istiyoruz. Düzenlemenin fiyat bağımsız 12 taksit şeklinde yapılması halinde sektörde yaşanan hareketliliğin de artarak devam edeceğine inancımız tamdır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA