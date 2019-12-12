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"BDDK'nın sorunlu kredileri azaltma planı bankaların kredi notları için pozitif olur"

Moody's Investors Service, Bloomberg News tarafından 6 Aralık'ta yayınlanan ve BDDK'nın sorunlu kredileri azaltmak planı hazırladığı yönündeki haberin, hayata geçmesi halinde bankaların kredi notları için pozitif olacağını bildirdi.

12.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:24

Moody's Investors Service, tarafından 6 'ta yayınlanan ve BDDK'nın sorunlu kredileri azaltmak planı hazırladığı yönündeki haberin, hayata geçmesi halinde bankaların kredi notları için pozitif olacağını bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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