"BDDK'nın sorunlu kredileri azaltma planı bankaların kredi notları için pozitif olur"

12.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:24

Moody's Investors Service, Bloomberg News tarafından 6 Aralık'ta yayınlanan ve BDDK'nın sorunlu kredileri azaltmak planı hazırladığı yönündeki haberin, hayata geçmesi halinde bankaların kredi notları için pozitif olacağını bildirdi.