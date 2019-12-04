Haberler » Ekonomi » BDDK, Merkez Varlık Yönetim'in faaliyet iznini iptal etti - Ekonomi

BDDK, Merkez Varlık Yönetim'in faaliyet iznini iptal etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Merkez Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verildi.

04.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:36
BDDK, Merkez Varlık Yönetim'in faaliyet iznini iptal etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Merkez Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verildi.

BDDK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Kurul kararına göre, Merkez Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet izni, şirketin talebi doğrultusunda iptal edildi.

İptal kararı, Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca verildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler