BDDK'dan Türk Ticaret Bankası AŞ'ye faaliyet izni - Haberler Ekonomi
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BDDK'dan Türk Ticaret Bankası AŞ'ye faaliyet izni

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
BDDK'dan Türk Ticaret Bankası AŞ'ye faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Türk Ticaret Bankası AŞ'ye faaliyet izni verildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Türk Ticaret Bankası AŞ'ye faaliyet izni verildi.

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Türk Ticaret Bankası AŞ'ye, Bankacılık Kanunu'nun 10'uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Türk Ticaret Bankası AŞ'ye faaliyet izni verilmesi kararı alındı.

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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