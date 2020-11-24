BDDK'dan Aktif Rasyosu'nu kaldırma kararı
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BDDK'dan Aktif Rasyosu'nu kaldırma kararı

24.11.2020 14:06 | Son Güncelleme: 24.11.2020 14:11
BDDK'dan Aktif Rasyosu'nu kaldırma kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bankaları kredi vermeye teşvik eden Aktif Rasyosu (AR) uygulamasından vazgeçti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bankaları kredi vermeye teşvik eden Aktif Rasyosu (AR) uygulamasından vazgeçti. Kararın açıklanması sonrasında iki gündür yükselen döviz kurlarında hafif bir düşüş yaşandı.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) bugün yaptığı toplantıda Aktif Rasyosu (AR) düzenlemesine son verme kararı aldı.

BDDK, internet sitesinden yaptığı açıklamada kararın gerekçesini "COVID-19 salgını nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin yüksek olduğu bir dönemde, pandemi sürecinin ekonomimize, piyasaya, üretime ve istihdama olumsuz etkisini mümkün olan en az seviyeye indirmek ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak" olarak açıkladı.

Açıklamada "18.04.2020 tarihli ve 9000 sayılı, 30.04.2020 tarihli ve 9003 sayılı Kurul Kararları ile 01.05.2020 tarihinden itibaren bankalarca uygulanmasına karar verilen ve 29.05.2020 tarihli ve 9042 sayılı, 10.08.2020 tarihli ve 9125 sayılı, 28.09.2020 tarihli ve 9170 sayılı ve 26.10.2020 tarihli ve 9238 sayılı Kurul Kararları ile revize edilen Aktif Rasyosu (AR) düzenlemesinin normalleşme adımları çerçevesinde tekrar değerlendirilmesi sonucunda, AR hesaplanmasına son verilmesine ve buna ilişkin yukarıda yer verilen tüm Kurul Kararlarının 31.12.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmasına" karar verildiği ifade edildi.

BDDK özel bankaları daha fazla kredi vermeye teşvik etmek için daha önce Aktif Rasyosu denilen bir oran belirlemiş ve bankalardan bu oranın altına inmemelerini istemişti. Bu oranın altına inen bankaların her ay ceza ödemeleri kararı alınmıştı. Bankalar da AR'nin altına düşmemek için daha fazla kredi verme, menkul kıymet alma ya da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile swap (takas) yoluna gitmek mecburiyetindeydi.

DW/ EC, BK

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

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