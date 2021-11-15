BBVA'nın kararı Türkiye ekonomisine duyulan güveni teyit ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın (BBVA) yüksek düzeyde bir pay alım teklifinde bulunmasının Türkiye ekonomisine duyulan güveni teyit ettiğini belirtti.

???????Akben, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Garanti Bankası hakim ortağı BBVA'nın daha önce 2015 ve 2017 yıllarında da hisse payını artırdığını hatırlattı. Bugün tekrar aynı şekilde ortaklık oranını artırmaya yönelik girişimde bulunmasının, Türkiye ekonomisinin ve bankacılık sektörünün geleceğine yönelik olumlu beklentinin bir sonucu olduğunu söyleyen Akben, son dönemlerde Türkiye'nin büyüme beklentilerinin yukarı yönlü şekilde revize edildiğini belirtti.

BBVA'nın yüksek düzeyde bir pay alım teklifinde bulunmasının da Türkiye ekonomisine duyulan güveni teyit ettiğini vurgulayan Akben, "BDDK olarak bizler, Türk bankacılık sektörünün güçlü yapısının yabancı yatırımcılar nezdinde oluşturduğu ilgiyi sürekli zinde tutacağını, sektörümüze yönelik yatırım iştahının ekonomimizdeki hızlı çıkış süreci ile paralel olarak kalıcı şekilde aratarak devam edeceğini öngörmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Akben, "Son dönemde üzerinde çalıştığımız ve yakın zamanda yürürlüğe girmesini beklediğimiz Dijital Bankacılık düzenlemesinin de ülkemiz bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisini önemli ölçüde destekleyeceğini öngörüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Sektör 19 yılda 41,8 milyar dolarlık yatırım çekti

Türk bankacılık sisteminde 34'ü mevduat bankası, 15'i kalkınma ve yatırım bankası ve 6'sı katılım bankası olmak üzere 55 banka faaliyet gösteriyor. Eylül sonu itibarıyla 203 bine yakın istihdamın sağlandığı sektörde, 11 binin üzerinde şube hizmet veriyor.

Sektörün eylül sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 7 trilyon 47 milyar lira olurken, söz konusu dönemde kullandırılan kredi tutarı 4 trilyon 38 milyar lirayı aştı. Sektörün topladığı mevduat 4 trilyon 107 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün özkaynak büyüklüğü eylül sonunda 2020 yılına kıyasla yüzde 9,2 artışla yaklaşık 655 milyar liraya ulaştı. Yılın ilk 9 aylık döneminde 57 milyar liraya yakın net dönem karı elde eden sektörün sermaye yeterlilik rasyosu (SYR) yüzde 17,3 ile yasal sınırların çok üzerinde seyrediyor.

Türk bankacılık sektörünün, uzun zamandır süren güçlü sermaye yapısı, nitelikli insan kaynağı, finansal dalgalanma ve şoklara karşı direnci, dijital dönüşüme hızlı uyum sağlaması gibi özellikleri yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor. Son 19 yılda bankacılık sektörüne yurt dışı yatırımcılar 41,8 milyar dolar tutarında doğrudan yatırım yaptı.

Son olarak BBVA Yönetim Kurulu, Garanti BBVA'nın halihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan yüzde 50,15 oranındaki paylarının tamamı için 12,20 Türk lirası satın alma bedeliyle bir gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar verdiğini duyurmuştu.

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

AA / Murat Birinci - Ekonomi Haberleri

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