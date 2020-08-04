BBP Genel Başkanı Destici: "Geçmiş olsun Malatya" Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Rabbim aziz milletimizi her türlü doğal Afet'ten kötülükten, şer'den koruyup, muhafaza etsin" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Rabbim aziz milletimizi her türlü doğal Afet'ten kötülükten, şer'den koruyup, muhafaza etsin" dedi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetinde deprem ile ilgili sosyal paylaşım sitesinden açıklama yapan Destici, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen, çevre illerde de hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyorum. Sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabbim aziz milletimizi her türlü doğal Afet'ten kötülükten, şer'den koruyup, muhafaza etsin" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA