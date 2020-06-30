BBP Bilecik İl Başkanından birlik beraberlik çağrısı
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BBP Bilecik İl Başkanından birlik beraberlik çağrısı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Bilecik İl Başkanı Murat Önal, Bilecik'in son günlerde yaşanan kötü olaylardan dolayı hem yerel hem de ulusal basında geniş yer aldığı söyleyerek, "Halkımız adına da utanç vericidir" dedi.

BBP Bilecik İl Başkanından birlik beraberlik çağrısı
30.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:43

Büyük Birlik Partisi (BBP) Bilecik İl Başkanı Murat Önal, Bilecik'in son günlerde yaşanan kötü olaylardan dolayı hem yerel hem de ulusal basında geniş yer aldığı söyleyerek, "Halkımız adına da utanç vericidir" dedi.

İl Başkanı Murat Önal yaptığı yazılı açıklamada, "Son günlerde ilimizde yaşanan gerek yerel siyaset ve kamu kurumlarının yerel ve ulusal basının açıklamaları ilimize bir fayda sağlamayacağı gibi halkımız adına da utanç vericidir. Şehrimizin akciğeri halkımızın nefes alabildiği Pelitözü Gölpark'ta sosyal yaşantıyı arttırabilmek adına yerel yönetimler ve kamu kurumları ortak akılla proje üretmek yerine senlik, benlik kavgasına tutuşmuşlardır. Yaşanan bu çirkin olayların taraflarını Bilecik halkından özür dilemeye davet ediyorum. Herkes şunu iyi bilmelidir ki hemşehrilerimiz her şeyin en iyi ve en güzeline laiktir" dedi.

Öte yandan Pelitözü Gölpark'ta belediye tahsis edilen bir yerin "Kaçak yapı" olduğu gerekçesiyle İl Özel İdare tarafından yıkılmış, zabıta ile jandarma arasında arbede yaşanmıştı. Olayı görüntüleyen basın mensuplarının ellerinde kameraları alınarak, içindeki görüntülerin silindiği iddia edilmişti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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