BBL-Fnatic maçı ne zaman, saat kaçta? (CANLI) BBL Fnatic maçı nereden, nasıl izlenir?

BBL-Fnatic maçı ne zaman, saat kaçta? (CANLI) BBL Fnatic maçı nereden, nasıl izlenir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 EMEA Ligi VALORANT Dünya Şampiyonası'nda (VCT 2025) Red Bull takımı BBL Esports ve Fnatic takımları karşı karşıya gelecek. Peki, BBL-Fnatic maçı ne zaman, saat kaçta, canlı nereden izlenir?

BBL Fnatic maçı ne zaman? 2025 EMEA Ligi VALORANT Dünya Şampiyonası'nda (VCT 2025) Red Bull takımı BBL Esports ve Fnatic takımları karşı karşıya gelecek. Peki, BBL-Fnatic maçı ne zaman, saat kaçta, canlı nereden izlenir? Detaylar...

BBL FNATİC MAÇI NE ZAMAN, NEREDEN İZLENİR?

2025 EMEA Ligi VALORANT Dünya Şampiyonası'nda (VCT 2025) Red Bull takımı BBL Esports ile Fnatic kozlarını paylaşacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, geçen ay başlayan espor turnuvası VCT 2025 EMEA Ligi'nde 2. Aşama maçları devam ediyor.

Avrupa'nın en iyi VALORANT takımlarının mücadele ettiği turnuvada, Red Bull takımı BBL Esports, bugün Fnatic ekibiyle karşılaşacak. Bu maçı kazanan ekip, VCT EMEA 2. Aşama playoff'larında yarı finale yükselecek.

'Türk Derbisi' olarak adlandırılan VCT EMEA 2. Aşama maçında BBL Esports, diğer Red Bull takımı FUT Esports'u 2-1 mağlup ederek Fnatic takımının rakibi olmaya hak kazanmıştı.

BBL-Fnatic maçı ne zaman, saat kaçta? (CANLI) BBL Fnatic maçı nereden, nasıl izlenir?

BBL Fnatic maçı Twitch ve YouTube'dan canlı izlenebilecek.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi

Suç örgütü lideri Türkiye'ye böyle getirildi
'Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak' iddiasına yalanlama

Marketlerde Cumhur Reyonu mu kurulacak? Resmi açıklama geldi
Haraç suçlamasıyla gündeme gelen Ufuk Bayraktar'dan flaş savunma

Haraç iddiasıyla gözaltına alınan oyuncu serbest kalır kalmaz konuştu
Genç kız aldığı eteğin boyuna isyan etti: Arkamı dönemiyorum

Genç kız aldığı eteğin boyuna isyan etti: Arkamı dönemiyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin Talu'nun sır gibi sakladığı sevgilisinin kimliği ortaya çıktı

Derin Talu'nun sır gibi sakladığı sevgilisinin kimliği ifşa oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.