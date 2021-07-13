BB Erzurumspor Gökhan Alsan ile anlaştı
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BB Erzurumspor Gökhan Alsan ile anlaştı

BB Erzurumspor Gökhan Alsan ile anlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

BB Erzurumspor, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Gökhan Alsan'ı kadrosuna kattı.

BB Erzurumspor, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Gökhan Alsan'ı kadrosuna kattı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren BB Erzurumspor'da bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan BB Erzurumspor orta saha oyuncusu Gökhan Alsan ile anlaşma sağladı. Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "BB Erzurumspor'a hoş geldin Alsan Gökhan" denildi.

Gökhan Alsan, daha önce Trabzonspor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Samsunspor'da forma giymişti. Tecrübeli oyuncunun Erzurum'a gelerek kampa katılacağı belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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