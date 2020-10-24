BB Erzurumspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifreli mi? BB Erzurumspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Spor Toto Süper Lig puan durumu

Spor Toto Süper Lig karşılaşmalarında bu hafta BB Erzurumspor ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. BB Erzurumspor - Galatasaray maçı hakemi kim? Futbol tutkunlarının merakla beklediği mücadele perşembe akşamı ekranlarda olacak. BB Erzurumspor - Galatasaray maçı şifreli mi? BB Erzurumspor muhtemel 11, Galatasaray ilk 11'i...

BB Erzurumspor - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig mücadeleleriyle ekrana geliyor. Erzurumspor ev sahipliğinde gerçekleşecek maçın hakemi de merak konusu. Öte yandan BB Erzurumspor ile Galatasaray ilk 11'leri de araştırılanlar arasında. BB Erzurumspor - Galatasaray maçı şifresiz mi? BB Erzurumspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte, detaylar...

BB ERZURUMSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Galatasaray karşılaşması Bein Sports 1, kanalından yayınlanacak.

BB ERZURUMSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN?

BB Erzurumspor-Galatasaray Maçı 24 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

BB ERZURUMSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

BB Erzurumspor-Galatasaray karşılaşması 19:00'da başlayacak.

BB ERZURUMSPOR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

BB Erzurumspor ile Galatasaray arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu, Erzurum'da oynanacak.

BB ERZURUMSPOR GALATASARAY HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig kapsamında Erzurumspor'un, Galatasaray'ı ağırlayacağı karşılaşmanın hakemliğini Arda Kardeşler yürütecek. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Volkan Narinç yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Hakan Ceylan üstlenecek.

BB ERZURUMSPOR MUHTEMEL 11

Farnolle, Murat Uçar, Hasan Hatipoğlu, Arturo Mina, Leo Schwechlen, Mayega, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Obertan, Novikovas, Rashad Muhammed.

GALATASARAY İLK 11'İ BELLİ OLDU!



Okan, Omar, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Ömer, Belhanda, Babel, Emre Kılınç, Falcao.