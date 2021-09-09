BB Erzurumspor'dan Süper Lig hedefi için iddialı kadro
Büyükşehir Belediye Erzurumspor yeniden Süper Lig'e çıkmak için iddialı bir kadro kurdu.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor yeniden Süper Lig'e çıkmak için iddialı bir kadro kurdu. Yaz transfer döneminde mavi-beyazlılar 6'sı yabancı, 14'ü Türk olmak üzere kadrosunu 20 oyuncuyla güçlendirirken, 17 oyuncuyla da yollarını ayırdı.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda ederek TFF 1. Lig'e düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor yeni sezonun sonunda tekrar Süper Lig'e yükselebilmek adına transferde hareketli günler yaşadı. Transferler sezon başı sportif direktörlük görevine getirilen Muzaffer Bilazer önderliğinde ve Teknik Direktör Erkan Sözeri'nin raporu doğrultusunda yapıldı.
BB Erzurumspor 'Hedef Süper Lig' parolasıyla yaz transfer döneminde kadrosuna 20 futbolcu kattı. Mavi-beyazlı ekipte bu 20 futbolcunun 6'sı yabancı 14'ü yerli oldu.
Ağırlıklı olarak Süper Lig tecrübesi olan futbolcuları kadrosuna katan Dadaşların yaptığı 20 transferin yaş ortalaması ise 25.6 oldu. Erzurum ekibi, 4'er tane 31, 3'er tane 23 ve 32, 2'şer tane 25, 27 ve 30, 1'er tane de 24, 26, 29 ve 33 yaşında futbolcu aldı.
BB Erzurumspor'un yaz transferleri şöyle:
Mikhail Rosheuvel (31) - Al-Dhafra SCC
Martin Hasek (25) - Würzburger Kickers
Alican Özfesli (24) - Başakşehir - Kiralık
Eren Tozlu (30) - Giresunspor
Aly Malle (23) - Yeni Malatyaspor - Kiralık
Mustafa Yumlu (33) - Denizlispor
Mücahit Albayrak (30) - Gaziantep FK
Batuhan Artarslan (27) - Ümraniyespor
Orhan Ovacıklı (32) - Bandırmaspor
Süleyman Koç (32) - Adana Demirspor
Ahmet Canbaz (23) - Trabzonspor
Aykut Demir (32) - Boluspor
Mustafa Akbaş (31) - Gençlerbirliği
Erkan Anapa (23) - Giresunspor - Kiralık
Emircan Altıntaş (26) - Alanyaspor - Kiralık
Herolind Shala (29) - Stabaek Fotball
Estrela (25) - Bank El Ahly
Gökhan Alsan (31) - Samsunspor
Ufuk Budak (31) - Bursaspor
Aaron Olanare (27) - Changchun Yatai
BB Erzrumspor'dan ayrılan futbolcular ise şunlar:
Emrah Başsan (29) - Serbest - Kayserispor
Petrus Boumal (28) - Serbest - FK Nizhny Novgorod
Johanna Omolo (32) - Serbest - Kocaelispor
Elbasan Rashani (28) - Serbest - Clermont Foot 63
Gabriel Obertan (32) - Serbest - Charlotte Independence
Murat Uçar (29) - Serbest - Ankaragücü
Cenk Ahmet Alkılıç (33) - Serbest - Eyüpspor
Léo Schwechlen (32) - Serbest - Denizlispor
Sefa Akgün (21) - Kiralık - 24 Erzincanspor
Osman Çelik (29) - Serbest - Samsunspor
Hasan Hatipoğlu (31) - Serbest- Kocaelispor
Furkan Özkhan (20) - Kiralık - Elazığ Karakoçan FK
Batuhan Ünsal (24) - Serbest - Sarıyer
Adolphe Teikeu (31) - Serbest
Mitchell Donald (32) - Serbest
Zakarya Bergdich (32) - Serbest
Kayacan Erdoğan (33) - Serbest - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı