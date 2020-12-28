Erzurumspor, sözleşmesini tek taraflı fesheden Sissoko için yasal işlem başlattı

BB Erzurumsporlu futbolcu İbrahim Sissoko, sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Kulüpten yapılan açıklamada, konuyla ilgili hukuki işlemlerin başlatılacağı belirtildi.

BU SEZON 15 MAÇTA FORMA GİYDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz İbrahim Sissoko kulübümüzle olan sözleşmesini 28.12.2020 tarihinde tek taraflı olarak feshetmiştir. Kulübümüz tarafından ilgili feshin haksızlığının tespiti adına gerekli yasal işlemler ivedilikle başlatılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Bu sezon Erzurumspor formasıyla 15 maça çıkan 29 yaşındaki İbrahim Sissoko, 1 gol atıp 3 de asist yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı