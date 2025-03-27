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Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu

BAYRAMDA BORSA AÇIK MI? Borsa İstanbul bayramda kapalı mı?

BAYRAMDA BORSA AÇIK MI? Borsa İstanbul bayramda kapalı mı?
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2025 Ramazan Bayramı yaklaşırken yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan biri "Bayramda Borsa İstanbul açık mı?" sorusu oldu. Borsa işlemleri yapan vatandaşlar, bayram tatilinde piyasaların açık olup olmadığını öğrenmek istiyor. İşte Borsa İstanbul bayramda kapalı mı? sorusunun yanıtı...

Ramazan Bayramı tatili süresince Borsa İstanbul'un çalışma takvimi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Resmi tatil günleri boyunca hisse senedi alım-satımı, VİOP işlemleri ve diğer borsa faaliyetleri yapılmayacak. Vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nda borsaların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, Bayramda borsa açık mı 2025? Borsa İstanbul bayramda kapalı mı?

BAYRAMDA BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul, 29 Mart 2025 Cumartesi (Arefe günü) ile 1 Nisan 2025 Salı tarihleri arasında kapalı olacaktır. Bu dönemde borsa işlemleri gerçekleştirilemeyecektir.

BAYRAMDA BORSA AÇIK MI? Borsa İstanbul bayramda kapalı mı?

BORSA İSTANBUL BAYRAMDA KAPALI MI?

2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri, kamu çalışanları için idari izin kapsamında olsa da, Borsa İstanbul normal işleyişine devam edecek ve açık olacaktır. Yatırımcılar, bu tarihlerde borsa işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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