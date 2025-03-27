BAYRAMDA BORSA AÇIK MI? Borsa İstanbul bayramda kapalı mı?

Ramazan Bayramı tatili süresince Borsa İstanbul'un çalışma takvimi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Resmi tatil günleri boyunca hisse senedi alım-satımı, VİOP işlemleri ve diğer borsa faaliyetleri yapılmayacak. Vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nda borsaların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, Bayramda borsa açık mı 2025? Borsa İstanbul bayramda kapalı mı?

BAYRAMDA BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul, 29 Mart 2025 Cumartesi (Arefe günü) ile 1 Nisan 2025 Salı tarihleri arasında kapalı olacaktır. Bu dönemde borsa işlemleri gerçekleştirilemeyecektir.

BORSA İSTANBUL BAYRAMDA KAPALI MI?

2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri, kamu çalışanları için idari izin kapsamında olsa da, Borsa İstanbul normal işleyişine devam edecek ve açık olacaktır. Yatırımcılar, bu tarihlerde borsa işlemlerini gerçekleştirebilirler.