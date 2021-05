Ramazan Bayramı gecesi kılınacak namazlar ve tarifi! Bayram gecesi hangi namazlar kılınır? Kaç rekat ve hangi sureler okunur?

Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun! Allah nice Bayramlar nasip eylesin! Bayram Gecesi'nde alimler namaz kılmayı, ibadet etmeyi, dua etmeyi, Kur'an-ı Kerim okumayı tavsiye etmişlerdir. Bugün kılınacak namazlardan birisi de 6 rekatlık ve 10 rekatlık namazdır. Peki, Bayram Gecesi'ndeki 6 rekat namaz nasıl kılınır, ne okunur? Bayram Gecesi 10 rekatlık namaz nasıl kılınır, ne okunur? Ayrıntılar haberimizde...

Bayram Gecesi'nde kılınacak namazlar nelerdir merak ediliyor. Ramazan ayının bugün son günü ve yarın Bayram günüdür. Bu gecede namaz kılmak, ibadet yapmak, Kur'an-ı Kerim okumak, zikir çekmek oldukça sevaptır ve alimler tarafından tavsiye edilmiştir. Peki Bayram Gecesi'nde hangi namazlar kılınır? Bayram Gecesi 6 rekatlık namazın tarifi nedir? Bayram Gecesi 10 rekatlık namazın tarifi nedir? Bayram Gecesi'ne özel kılınacak namaz var mı? Bayram Gecesi namazları ve tariflerine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Bayram Gecesi kılınacak 6 rekat ve 10 rekat namaz tarifi! Bayram Gecesi 6 rekatlık namaz nasıl kılınır? Bayram Gecesi 10 rekatlık namaz nasıl kılınır Şimdiden Allah kabul eylesin...

RAMAZAN BAYRAM'I GECESİ NE ZAMAN?

Bu gece Ramazan Bayram'ı gecesidir. Yani 12 Mayıs Çarşamba'yı 13 Mayıs Perşembe'ye bağlayan gece Ramazan Bayram'ı gecesi olmaktadır. Bu gece teravih namazı yoktur fakat alimler nafile namaz kılmayı tavsiye etmişlerdir. Ek olarak bol bol dua etmeli ve Kur'an-ı Kerim okumalıyız...

Ramazan bayramı gecesi : 12 Mayıs Çarşamba akşam namazından 13 Mayıs Perşembe sabah namazına kadar olan vakittir!

RAMAZAN BAYRAMI GECESİ'NDE KILINACAK NAMAZLAR VE TARİFİ

1-) Rabî ibni Huseym (Radıyallâhu Anh)dan nakledilen rivâyete göre; Abdullâh ibni Mes'ud (Radıyallâhu Anh) Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in şöyle buyurduğunu rivâyet etmiştir:

"Beni hak (bir din) ile (peygamber olarak) gönderen Zât (olan Allâh)a yemîn ederim ki; Cibrîl (Aleyhisselâm)ın bana haber verdiğine göre; İsrâfîl (Aleyhisselâm) Azîz ve Celîl olan Rabbi'nin şöyle buyurduğunu ona haber vermiş:

'Her kim Ramazan Bayramı gecesi on rekât kılar; her rekâtta (bir) Fâtiha ve on bir kere İhlâs Sûresi okur, rükûunda ve secdesinde de on kere:

'Allâh(-u Te'âlâ'y)a tesbîh olsun, bütün hamdler Allâh(-u Te'âlâ'y)a mahsustur, Allâh(-u Te'âlâ)dan başka hiçbir ilâh yoktur. Allâh(-u Te'âlâ) her şeyden büyüktür.' diye zikreder, namazı bitirince yüz kere Allâh(-u Te'âlâ)dan bağışlanma taleb eder, sonra secdeye kapanır ve secdede:

'Ey gerçek hayat sâhibi! Ey her şeyi hakkıyla yöneten! Ey celâl ve ikrâm sâhibi! Ey dünyâ ve âhiretin Rahmânı ve Rahîmi! Ey acıyanların en merhametlisi! Ey öncekilerin ve sonrakilerin İlâhı! Sen benim için günahlarımı bağışla, orucumu ve namazımı kabûl eyle.' diye duâ eder."

(Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Allâh-u Azze ve Celle'nin buyurduğu bu hadîs-i kudsîyi naklettikten sonra bu namazın fazîletini beyân sadedinde şöyle buyurmuştur:)

"Beni hak (bir din) ile (peygamber olarak) gönderen Zât (olan Allâh)a kasem ederim ki; gerçekten bu kişi secdeden başını kaldırmadan önce Allâh(-u Te'âlâ) onu bağışlar, bütün insanların günahlarından daha büyük her günahı yapmış olsa bile onun günahlarından (sebep hak etmiş olduğu azaplarla kendisine cezâ vermekten) vazgeçer ve onun Ramazan ayını (ve onda yapmış olduğu bütün sâlih amelleri) kabûl eder."

(Kaynak : İbnü'l-Cevzî, Kitâbu'n-Nûr fî fezâili'l-eyyâmi ve'ş-şühûr, sh:75-76; Ayr. Bkz.: Süleymâniye Kütüphânesi, Nâfiz Paşa:329, verak:23-24; Benzeri bir rivâyet için bkz.: İbnü 'Arrak, Tenzîhü'ş-şerî'a, 2/94)

Rukû ve Secde Tesbihlerinden Sonra On Kere Okunacak Zikir:

[Subhanellahi velhamdülillahi velâilâhe illallahüvellahüekber]

Namazdan Sonra Yüz Kere Okunacak İstiğfar:

[Estağfirullah]

Secdede Okunacak Duâ:

2-) Selman (Radıyallahu Anh)'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Her kim iki bayram gecesinde 6 rekat (nafile namaz) kılarsa, mutlaka o kişi gerçekten kendisi için cehennem(e girmek) vacib olan (azap kararı kesinleşmiş olan kendisine ait) bir hane halkının hepsi(nin kurtuluşu) hakkında şefaatçi kılınır (onların cehennemden kurtulup, cennete girebilmeleri için şefaat etme izni kendisine verilir.)"

(Kaynak : ed-Deylemi, el-Firdevs bi me'suri'l-hıtab - İbnü Arrak, Tenzihüş-şeri'a, Kitabüs-salat)

(Teşekkür : Bu namaz tariflerini, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını günümüze ulaştıran, Arapça'dan Türkçe'ye çeviren ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)

NAMAZLARIN KISACA TARİFİ

10 REKATLIK NAMAZ:

1. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi

2. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi

3. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi

4. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi

5. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi

6. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi

7. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi

8. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi

9. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi

10. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi

Ek olarak namazların rükusunda ve secdesinde de 10 kere "[Subhanellahi velhamdülillahi velâilâhe illallahüvellahüekber]" okunur. Namazdan sonra 100 kere "[Estağfirullah]" okunur. Ve en son secdeye gidilir orada da yukarıda paylaştığımız dua okunur.

6 REKATLIK NAMAZ:

6 rekatlık namaz için okunacak sureler yazılmamıştır. Burada Fatiha'dan sonra istediğiniz sureleri okuyabilirsiniz. Sonuçta hadiste kim bayram gecesinde 6 rekat namaz kılarsa diyor. Yani Fatiha+İhlas Suresi de okuyabilirsiniz. Allah kabul eylesin...

RAMAZAN BAYRAMI GECESİ NAMAZLARI NE ZAMAN KILINIR?

Tarifini paylaştığımız bu namazlar bugün akşam namazından veya yatsı namazından sonra kılınabilir. Yani bu namazlar 12 Mayıs Çarşamba'yı 13 Mayıs Perşembe'ye bağlayan gece kılınacaktır.