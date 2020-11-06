Bayraktar TB2 SİHA milli kamera ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi

Bayraktar TB2 SİHA, Aselsan'ın geliştirdiği elektro optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS ile ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi.

CATS'in yaptığı lazer işaretleme ile Roketsan'ın ürettiği MAM-L hedefi başarıyla vurdu. Müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Baykar Teknik Müdür Selçuk Bayraktar, "Milli Teknoloji Hamlesi ile yine tam isabet. Milli SİHA Bayraktar TB2, milli kamera Aselsan CATS milli akıllı mühimmat Roketsan MAM-L. Semalarımızda hür ve özgür" açıklamasına yer verdi.

BAŞARILI ATIŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Baykar Uçuş ve Eğitim Merkezi'nden kanatlarında Roketsan tarafından geliştirilen MAM-L (Mini Akıllı Mühimmat) cansız mühimmatlarıyla havalanan Bayraktar TB2, milli kamera sistemi CATS tarafından yapılan lazer hedefleme ile başarılı bir atış gerçekleştirdi.

UZAK MESAFEDEN VURDU

Bayraktar TB2'den atılan lazer arayıcı başlığa sahip MAM-L, Saroz Körfezi'ndeki Hedef Adası'na yerleştirilen hedefi, CATS tarafından yapılan lazer işaretleme ile yüksek irtifa ve uzak mesafeden tam isabetle vurdu. Test uçuşları kapsamında CATS'in yüksek hızla hareket eden hedefleri kitleme ve takip özellikleri denendi. Milli kamera sistemi tüm testleri başarıyla geçti. CATS'in kullanıcı ara yüzünde "Milli Teknoloji Hamlesi" mesajı da yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta yapılan test uçuşlarına Baykar Teknik Müdür Selçuk Bayraktar ile Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün de katılmıştı. Türk savunma sanayiinin önemli firmaları Aselsan, Baykar ve Roketsan'ın güç birliği ile yürütülen entegrasyon çalışmalarının kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı