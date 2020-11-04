Bayraktar AKINCI TİHA uzak meydana iniş-kalkış testini başarıyla tamamladı
04.11.2020 17:59 | Son Güncelleme: 04.11.2020 19:01
BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA yani Taarruzi İnsansız Hava Aracı bugün yapılan test uçuşunda bir ilki gerçekleştirdi. AKINCI TİHA, Yer Kontrol İstasyonu bulunmayan meydanda tam otonom iniş-kalkışı başarıyla tamamladı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden havalanan AKINCI,(YKİ) bulunmayan uzak meydana tam otonom iniş ve kalkışı başarıyla gerçekleştirdi.
BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim Merkezi'nde test faaliyetleri devam eden Bayraktar AKINCI TİHA, ortalama 20 bin feet yükseklikte gerçekleştirilen sistem tanımlama testlerinin ardından Yer Kontrol İstasyonu(YKİ) bulunmayan bir başka piste iniş ve kalkış kabiliyetinin test edilmesi amacıyla uzak meydana ulaştı. YKİ bulunmayan meydanda tam otonom iniş-kalkışı başarıyla tamamlayarak bir ilki gerçekleştiren AKINCI, daha sonra Çorlu'ya geri döndü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı