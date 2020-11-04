Bayraktar AKINCI TİHA uzak meydana iniş-kalkış testini başarıyla tamamladı

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA yani Taarruzi İnsansız Hava Aracı bugün yapılan test uçuşunda bir ilki gerçekleştirdi. AKINCI TİHA, Yer Kontrol İstasyonu bulunmayan meydanda tam otonom iniş-kalkışı başarıyla tamamladı.