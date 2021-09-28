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Bayraklılı güreşçi dünya şampiyonu oldu

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Bayraklılı güreşçi dünya şampiyonu oldu

Geçtiğimiz hafta Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaret ederek, Gençler ve Yıldızlar Dünya Plaj Güreşi Şampiyonasında derece sözü veren Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Milli Güreşçi Miraç Saraç, Romanya'dan Dünya Şampiyonu olarak döndü.

İZMİR (İHA) - Geçtiğimiz hafta Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaret ederek, Gençler ve Yıldızlar Dünya Plaj Güreşi Şampiyonasında derece sözü veren Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Milli Güreşçi Miraç Saraç, Romanya'dan Dünya Şampiyonu olarak döndü. Bayraklı, İzmir ve ülkemizi müsabakalarda başarıyla temsil eden Miraç'ı İzmir'de kulüp başkanı ve antrenörleri karşıladı.

Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreşçisi Miraç Saraç, Romanya'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Plaj Güreşi Şampiyonasında birinci oldu. Romanya, Ukrayna, Moldova gibi ülkelerden 5 rakibini yenerek şampiyonluğunu göğüsleyen başarılı sporcu, idmanlar için kapılarını açan başta Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal olmak üzere, Bayraklı Belediyesi yöneticilerine, kulüp Başkanı Hamza Işık, Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Palabıyık, antrenörleri Fatih Ateş ve Serkan Alkanat'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"Minderde şampiyon olmak istiyorum"

İzmir'e dönüşünde heyecanlı olduğu gözlenen Bayraklılı milli güreşçi, "Benim gibi başarılar elde etmek isteyen kardeşlerime çok çalışmalarını ve asla pes etmemelerini öneririm. Cengizhan Mahallesi'nde hocalarımla çimlerin üstünde idman yaparken Bayraklı Belediyesi bize kapılarını açtı, imkan verdi. Sonrasında da başarılar geldi. Türkiye şampiyonluğu, Avrupa üçüncülüğü ve dünya şampiyonluğu yolunda bana ve benim gibi birçok güreşçi kardeşimize sahip çıkan Bayraklı Belediyesi, bu anlamda yeni başarılar elde etmek isteyen arkadaşlarımız için de önemli bir yer. Üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Sırada minderde kazanmak istediğim dereceler, şampiyonluklar var" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Geçtiğimiz hafta Avrupa üçüncüsü olarak yanıma gelmişti ve kendisine Romanya'dan dereceyle dönmesini dilemiştim. Öyle de oldu. Sporcumuz Miraç Saraç, bu kez sadece Bayraklı'nın değil ülkemizin gururu oldu. 50 kilo Gençler ve Yıldızlar Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda rakiplerini yenerek dünya şampiyonluğunu kazandı ve bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Sporcumuzu gönülden tebrik ediyorum ve inanıyorum ki; onun başarıları ilçemizdeki diğer çocuklarımıza da ilham verecek. Çocuklarımız imkan verildikçe çok daha büyük başarılar elde edecek" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Bayraklılı güreşçi dünya şampiyonu oldu

Bayraklılı güreşçi dünya şampiyonu oldu

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