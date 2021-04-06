Bayraklı'da depremde hayatını kaybeden futbolcu için anlamlı turnuva
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayraklı'da depremde hayatını kaybeden futbolcu için anlamlı turnuva

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bayraklı'da depremde hayatını kaybeden futbolcu için anlamlı turnuva

Bayraklı Belediyesi, İzmir depreminde hayatını kaybeden 28 yaşındaki başarılı futbolcu Malik Tahirler anısına futsal turnuvası düzenledi.

Bayraklı Belediyesi, İzmir depreminde hayatını kaybeden 28 yaşındaki başarılı futbolcu Malik Tahirler anısına futsal turnuvası düzenledi. Bayraklı'dan 12 takımın katıldığı etkinlikte, şampiyon Soğukkuyu Spor Kulübü oldu.

İzmir depreminde hayatını kaybeden futbolcu Malik Tahirler unutulmadı. Bu kapsamda 28 yaşında futbolcu anısına futsal turnuvası düzenlendi. Turnuva boyunca tüm sporcuların HES kodu sorgulaması yapılırken, tesiste maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyuldu.

Turnuvayı Soğukkuyu Spor Kulübü kazandı

Turnuvada Bayraklı Amatör Kulüpleri Birliği de gösteri maçı yaptı. Hemen ardından İzmir Osmangazi Spor Kulübü ile 1925 Manavkuyu Spor Kulübünün karşılaştığı yarı final mücadelesinde, maçın galibi İzmir Osmangazi Spor Kulübü 3'üncülüğü kazandı. Finalde ise Soğukkuyu Spor Kulübü ile Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan müsabakadan penaltılar sonucu galibiyetle ayrılan Soğukkuyu Spor Kulübü futbol takımı, Malik Tahirler Futsal Turnuvasının şampiyonu oldu.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal kupa ve madalya takdim etti. Meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve muhtarlar, kulüp başkanları ile hakemlere de katılımlarından dolayı plaket verildi. Turnuva sonunda ayrıca Karşıyaka Spor Kulübü temsilcileri Başkan Sandal'a Karşıyaka forması hediye etti.

Malik Tahirler'in ağabeyinden teşekkür

Depremde hayatını kaybeden Malik Tahirler'in abisi Tayfun Tahirler, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Başta Bayraklı Belediye Başkanımız Serdar Sandal olmak üzere bizi onurlandıran, gururlandıran ve bu turnuvanın hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Bayraklı Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya Başkan Sandal'ın yanı sıra; CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, futbolcu Malik Tahirler'in ailesi, meclis üyeleri, muhtarlar, Bayraklı Amatör Spor Kulüpleri Başkan ve yöneticileri, Bornova Yeşilova Spor Kulübü yöneticileri, ilçe dışındaki Amatör Spor Kulüpleri birlik başkanları, Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Hamza Işık, Bayraklı AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Gaffar Akkel, Bayraklı Belediyesi başkan yardımcıları, birim müdürleri ve sporseverler katıldı. - İZMİR

Bayraklı'da depremde hayatını kaybeden futbolcu için anlamlı turnuva
Bayraklı'da depremde hayatını kaybeden futbolcu için anlamlı turnuva
Bayraklı'da depremde hayatını kaybeden futbolcu için anlamlı turnuva
Bayraklı'da depremde hayatını kaybeden futbolcu için anlamlı turnuva
Bayraklı'da depremde hayatını kaybeden futbolcu için anlamlı turnuva
Bayraklı'da depremde hayatını kaybeden futbolcu için anlamlı turnuva

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Burak Deniz Acun Ilıcalı
Spor Diego Şenol Güneş İsmail Kartal Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bayraklı'da depremde hayatını kaybeden futbolcu için anlamlı turnuva - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 12:26:27. #1.15#
title