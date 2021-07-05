Bayırköyspor, Yılmaz Ayten'e emanet
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Bayırköyspor, Yılmaz Ayten'e emanet

Bayırköyspor, Yılmaz Ayten'e emanet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bayırköyspor, Hasan Kol'dan boşalan teknik direktörülük görevine Yılmaz Ayten'i getirdi.

Bayırköyspor, Hasan Kol'dan boşalan teknik direktörülük görevine Yılmaz Ayten'i getirdi.

Bilecik'i Bölgesel Amatör Lig'de temsil eden Bayırköyspor, 1. Amatör Lig'de takımı şampiyon yaparak bir üst lige taşıyan Hasan Kol ve yardımcı antrenör Eşref Taş ile geçtiğimiz gün yollarını ayırmıştı. Bayırköyspor 2021-2022 sezonu için teknik direktörlük görevine daha önce profesyonel liglerde görev alan Yılmaz Ayten ile 1 yıllık anlaşma imzaladı. Bayırköy Belediye Başkanlığı makamında imzalanan anlaşmalarda kaleci antrenörlüğüne Turan Sönmez, sportif direktörlük görevine ise Mustafa Akgün getirildi.

Bayırköy Belediye Başkanlığı makamında imzalanan sözleşme sonrası bir değerlendirme yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Takımımız 2021-2022 sezonu için teknik direktör olarak daha önce profesyonel liglerde de görev yapmış Yılmaz Ayten ile anlaşmış tır. Her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni eder. Yeni hocamıza başarılar dileriz" dedi.

Öte yandan imza töreninde Bayırköyspor Kulübü Başkanı Okan Kızmaz ve yönetim kurulu üyeleri de hazırda bulundu. - BİLECİK

Bayırköyspor, Yılmaz Ayten'e emanet
Bayırköyspor, Yılmaz Ayten'e emanet
Bayırköyspor, Yılmaz Ayten'e emanet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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