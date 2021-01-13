Bayern Münih - Zenit Basket THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
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Bayern Münih - Zenit Basket THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

13.01.2021 13:10 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:15
Bayern Münih - Zenit Basket THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 21:30 'da Bayern Münih - Zenit Basket mücadelesi olacak. Peki Bayern Münih - Zenit Basket maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Bayern Münih - Zenit Basket saat kaçta, ne zaman?

Merakla beklenen Bayern Münih - Zenit Basket basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Bayern Münih - Zenit Basket ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

BAYERN MUNIH - ZENIT BASKET BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Bayern Münih - Zenit Basket THY Euroleague basketbol maçı 13 Ocak Çarşamba günü akşam saat 21:30 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 9:30'da başlayacak.

BAYERN MUNIH - ZENIT BASKET BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bayern Münih - Zenit Basket THY Euroleague maçı Bein Sports 4 , Digiturk 80, Kablo TV 235 kanallarında yayınlanacaktır.

BAYERN MUNIH - ZENIT BASKET BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Basketbol maçı Audi Dome, Münih'da oynanacak.

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