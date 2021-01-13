Bayern Münih - Zenit Basket THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 21:30 'da Bayern Münih - Zenit Basket mücadelesi olacak. Peki Bayern Münih - Zenit Basket maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Bayern Münih - Zenit Basket saat kaçta, ne zaman?