Bayern Münih - Zenit Basket THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 21:30 'da Bayern Münih - Zenit Basket mücadelesi olacak. Peki Bayern Münih - Zenit Basket maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Bayern Münih - Zenit Basket saat kaçta, ne zaman?
Merakla beklenen Bayern Münih - Zenit Basket basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Bayern Münih - Zenit Basket ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...
BAYERN MUNIH - ZENIT BASKET BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Bayern Münih - Zenit Basket THY Euroleague basketbol maçı 13 Ocak Çarşamba günü akşam saat 21:30 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 9:30'da başlayacak.
BAYERN MUNIH - ZENIT BASKET BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Bayern Münih - Zenit Basket THY Euroleague maçı Bein Sports 4 , Digiturk 80, Kablo TV 235 kanallarında yayınlanacaktır.
BAYERN MUNIH - ZENIT BASKET BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Basketbol maçı Audi Dome, Münih'da oynanacak.