Bayern Münih, Schalke04'e acımadı: 8-0
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Bayern Münih, Schalke04'e acımadı: 8-0

Almanya Bundesliga'da 2020-2021 sezonunun açılış maçında Schalke04'ü konuk eden son şampiyon Bayern Münih, rakibini 8-0 mağlup ederek sezona hızlı başladı.

Bayern Münih, Schalke04'e acımadı: 8-0
19.09.2020 00:09 | Son Güncelleme: 19.09.2020 00:14

Almanya Bundesliga'da 2020-2021 sezonunun açılış maçında Schalke04'ü konuk eden son şampiyon Bayern Münih, rakibini 8-0 mağlup ederek sezona hızlı başladı. Suat Serdar ve Ozan Kabak'ın Schalke'de ilk 11'de forma giydiği karşılaşmada Serge Gnabry hat trick yaptı.

Allianz Arena'da oynanan maçta Bayern Münih, ilk devrede farkı yakalamayı başardı. Ev sahibi ilk devreyi 4'üncü dakikada Serge Gnabry, 19'uncu dakikada Leon Goretzka ve 31'inci dakikada Robert Lewandowski'nin golleriyle 3-0 önde kapattı.

İKİNCİ DEVRE DE HIZ KESMEDİBavyera ekibi, ikinci devreye de hızlı başladı ve 47'nci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Serge Gnabry, farkı 4'e çıkardı. Bayern Münih'in yağmur gibi golleri bu dakikadan sonra da devam etti. Karşılaşmanın 59'uncu dakikasında Serge Gnabry, Schalke04 önünde takımının 5'inci golüne imza attı. Konuk takımın varlık gösteremediği karşılaşmanın son bölümünde Bayern Münih, 69'uncu dakikada Thomas Müller, 71'de Leroy Sane ve 81'inci dakikada Jamal Musiala'nın ayağından kazandığı gollerle skoru 8-0'a taşıdı.Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih, Schalke04'ü 8-0 gibi tarihi bir skorla yenerek sezona 3 puanla başladı. Schalke04'te Suat Serdar ve Ozan Kabak, ilk 11'de forma giydi.STADA SEYİRCİ ALINMADI

Almanya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta başında stadyumlara kapasitenin yüzde 20'si oranında ev sahibi takımının taraftarının alınacağı kararı verilmişti. Ancak Münih kenti ve bölgede artan vakalar nedeniyle maç öncesi stada seyirci alınmamasına karar verildi. Bu nedenle karşılaşma yine sessiz tribünler önünde oynandı. Bundesliga'da bugün oynanacak müsabakalarda, stadyumların kapasitelerinin yüzde 20'si oranında ev sahibi takımların taraftarının tribünlere alınması bekleniyor.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Temel ELCİVAN
Temel ELCİVAN
DHA Editörü
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