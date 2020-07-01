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Bayern Münih, PSG'li Tanguy Nianzou Kouassi'yi transfer etti

Alman devi Bayern Münih, Fransa ekibi Paris Saint Germain'de forma giyen 18 yaşındaki Tanguy Nianzou Kouassi'yi kadrosuna kattı.

01.07.2020 18:43 | Son Güncelleme: 01.07.2020 18:56

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Kouassi ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın genç milli takımlarında da forma giyen savunma oyuncusu Kouassi'nin Fransız vatandaşlığının yanında Fildişi Sahili vatandaşlığı da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic, genç futbolcuyu Bayern Münih'e kazandırdıkları için mutlu olduğunu belirterek, "Kouassi bizim gözümüzde Avrupa'da en büyük yeteneklerden biridir." ifadesini kullandı.

Bayern Münih, PSG'li Tanguy Nianzou Kouassi'yi transfer etti

"BÜYÜK KARİYER YAPABİLECEĞİNE EMİNİZ"

Kouassi'nin savunmada oynadığını, ancak diğer mevkilerde görev alabileceğini ifade eden Salihamidzic, "Onun burada büyük kariyer yapabileceğinden ve bize katkı sağlayacağından eminiz." şeklinde görüş belirtti.

8 MAÇTA 2 GOL ATTI

Kouassi, akademisinden yetiştiği PSG takımında aralık ayında Ligue 1'de ilk kez forma giydi. Ligue 1'de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta görev yapan genç futbolcu, ligde 2 de gol kaydetti.

Bayern Münih, PSG'li Tanguy Nianzou Kouassi'yi transfer etti
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