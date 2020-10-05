Bayern Münih, Juventus'tan eski futbolcusu Douglas Costa'yı kiraladı

Alman devi Bayern Münih, Juventus'tan eski futbolcusu Douglas Costa'yı yeniden kadrosuna kattığını duyurdu.

Bayern Münih, Juventus'tan Brezilyalı oyuncu Douglas Costa'yı kiraladığını açıkladı. Böylece, daha önce 3 sezon boyunca Bayern Münih forması giyen Brezilyalı futbolcu, tekrar eski kulübüne geri döndü.

Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, transferle ilgili olarak, "Douglas Costa kadromuzu güçlendirecek bir isim. Kanatlarda Serge Gnabry, Leroy Sane, Kingsley Coman, Jamal Musiala ve son olarak Douglas'a kavuştuk. Antrenörümüze fırsatlar ve rekabetlerle dolu bir rotasyon yarattık. Douglas, Bayern'i biliyor ve çok kolay adapte olacaktır." ifadelerini kullandı.

Douglas Costa ise, "Bayern Münih'e geri döndüğüm için çok mutluyum. Münih'te başarılarla dolu harika yıllar geçirdim. Burada tekrar kupalar kazanacağıma eminim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

BAYERN MÜNİH İLE 4 KUPA KAZANMIŞTI

30 yaşındaki Diego Costa, Bayern Münih'te 77 maçta forma giydi ve 14 gol attı. Ayrıca, 2 lig, 1 kupa ve 1 Süper Kupa başarıları kazandı.